Dětem podsouváme stereotypy. Psycholožka analyzovala knihy, výsledky jsou smutné

"V dětských knihách jsou přítomné některé stereotypy. Například to, že dívky jsou dobré ve čtení a chlapci zase v matematice," říká psycholožka a lingvistka Molly Lewisová, vedoucí autorka americké studie z prosince minulého roku. Se svým týmem zkoumala 247 knih pro děti do pěti let. Konkrétně sledovala to, jaká slova jsou použita v souvislosti s mužskými a ženskými postavami.

Analyzovaná slova se vyskytovala především v souvislosti s protagonisty pohádkových příběhů. U žen se vztahovala k náklonnosti, škole a zahrnovala slovesa jako vysvětlit či poslouchat. U mužů se slova pojila s profesí, dopravou a nástroji.

Ženy jsou spojovány s dobrem, muži zase s kariérou

"Dívky čtou ve většině případů holčičí knihy a chlapci zase literaturu pro kluky," poukazuje Lewisová, která tím naráží na to, že se tak dané dítě dozví spíše o genderových předsudcích spojených s jeho pohlavím. Upozorňuje, že knihy se stávají prostředníkem sdělení představ o tom, jak by se měla "správná" dívka či chlapec chovat a co by měla nebo měl umět. Tyto představy mohou přetrvat i do budoucna. "Měli bychom věnovat pozornost tomu, co nám taková sdělení opravdu říkají a zda je chceme dětem předávat," podotýká Lewisová.

Americká psycholožka a lingvistka výsledná data se svým týmem porovnávala také s fikčními knihami pro dospělé a přišla na to, že dětská literatura zobrazuje více genderových stereotypů než ta určená pro staršího čtenáře. Výzkumníci se konkrétně zaměřovali na to, jak často jsou ženy asociovány s dobrem, rodinou, jazykem a uměním a muži zase se zlem, kariérou a matematikou.

Zatímco knihy pro dospělé byly poměrně genderově neutrální, literatura pro děti mnohem více spojovala ženy s jazykem a uměním a muže s matematikou. "Výsledná data jsou součástí komplexnějšího obrazu. Vychází ze zkoumání konkrétních slov v dětských knihách a neříkají nic o dalších aspektech, na nichž záleží, jako příběh či emoce, které vyvolává," doplňuje profesor psychologie na americké University of Wisconsin-Madison a spoluautor studie Mark Seidenberg s tím, že cílem studie rozhodně není zničit tradiční pohádky, ale poukázat na to, že je vhodné přemýšlet nad výběrem knih, které ovlivňují rozvoj dítěte.

