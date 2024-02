Ženy mají ze stejného množství cvičení větší prospěch než muži, tvrdí studie

Muži a ženy ve věku 19 až 64 let by měli týdně absolvovat alespoň 150 minut středně intenzivního cvičení nebo 75 minut intenzivního cvičení, přičemž nejméně dvakrát týdně by měli provádět aktivity na posílení svalů, uvádí britský zdravotní systém NHS.

Dřívější studie ukázaly, že dívky a ženy mají tendenci vykonávat méně fyzické aktivity než chlapci a muži. Nejnovější výzkum ale naznačuje, že muži a ženy nedosahují stejného prospěchu při stejné úrovni fyzické aktivity.

Studie podle autorů nenaznačuje, že by ženy měly cvičit méně, ale spíše chce povzbudit ženy, které možná z různých důvodů nemají dostatek pohybu, že i relativně malé množství pohybu může přinést významné výhody. Studie zkoumala 412 413 účastníků bez zdravotních problémů v letech 1997 až 2017. Do konce prosince 2019 jich 39 935 zemřelo, z toho 11 670 na kardiovaskulární onemocnění.

Snížení rizika předčasného úmrtí

Respondenti se pravidelně účastnili zdravotních průzkumů, které zahrnovaly otázky týkající se cvičení. Z výsledků vyplývá, že pravidelnou fyzickou aktivitu a posilovací cvičení provozoval větší podíl mužů než žen. Ačkoli cvičení bylo spojeno se snížením rizika předčasného úmrtí u mužů i žen - včetně kardiovaskulárních příhod, přínos byl větší u žen.

Tým mimo jiné zjistil, že 140 minut mírného cvičení týdně snižuje u žen riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny o 18 procent ve srovnání s nulovou aktivitou. Naproti tomu muži potřebovali k dosažení podobného výsledku 300 minut takového cvičení týdně.

Snížení rizika se zvyšovalo s dobou strávenou cvičením u mužů i žen, a to až do doby přibližně 300 minut mírné aktivity týdně. Na této úrovni měly ženy o 24 procent nižší riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny ve srovnání s neaktivitou.

Domácí práce jsou také aktivita

"Není to příliš překvapivé, pokud vezmeme v úvahu, že takové analýzy nemohou zohlednit skutečnost, že fyzické úsilí, které ženy vynakládají na daný fyzický úkol, je vyšší než u mužů," uvedl Emmanuel Stamatakis ze Sydneyské univerzity.

Tým však upozorňuje, že studie vychází z vlastního hlášení o cvičení a nezahrnuje fyzickou aktivitu spojenou s činnostmi v domácnosti.