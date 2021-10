Tajné sundání kondomu při sexu. V Česku tabu, v zahraničí sexuální útok s roky vězení

Sundání kondomu bez výslovného souhlasu druhé osoby je od října v Kalifornii nezákonné. Jedná se o první americký stát, který takovéto chování označuje za sexuální útok, podobně jako Velká Británie, Německo nebo Nový Zéland.

Podle statistik se nejedná o výjimečnou praktiku. Americká národní knihovna medicíny uvádí, že zkušenost s nevědomým sundáním kondomu má asi 12 procent žen ve věku od 21 do 30 let. Australská vysoká škola Monash University zase uvedla, že tuto praktiku zažila každá třetí žena a každý pátý muž.

"Zatím se na nás nikdo s tím, že by se mu něco takového stalo, neobrátil. Ze svého okolí jsem o této zkušenosti slyšela. Je to podle mě tím, že sundání kondomu bez souhlasu ještě není diskutované téma. Čísla statistik ale ukazují, že bychom o něm mluvit měli," říká Johanna Nejedlová, zakladatelka a ředitelka organizace Konsent. Ta má za cíl vyvracet mýty o sexu a sexuálním násilí.

Novozélandský muž byl odsouzený téměř na čtyři roky

V angličtině se pro tento "akt" používá pojem stealthing. Podle zpravodajského portálu CNN se o této praktice stále nemluví dostatečně, protože k ní dochází během sexu, se kterým souhlasily obě strany. Z toho plyne také potíž, jak čin trestně klasifikovat.

"S takovým případem jsme se ještě nesetkali. V našem právním systému by se takovýto čin mohl dotýkat trestných činů, jako je ublížení na zdraví, šíření nakažlivé lidské nemoci (z nedbalosti), zde samozřejmě podle následků, které by pocítila poškozená osoba. Nelze vyloučit ani trestný čin poškození cizích práv, opět podle následků na právech poškozené," říká ředitelka ProFem - centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Jitka Poláková.

Následky tajného odstranění kondomu jsou přitom radikální - od nechtěného těhotenství, přenosu sexuálních chorob až po psychické trauma. Na tři roky a osm měsíců byl minulý rok poprvé v historii Nového Zélandu za stealthing odsouzený první muž, osmačtyřicetiletý Jessie Campos. Ten si kondom sundal během soulože s prostitutkou i přesto, že ho sexuální pracovnice jasně upozornila, že má mít ochranu.

Oběti nevědí, zda mají právo na špatný pocit

Na stealthing upozornila ve své akademické práci v roce 2017 právnička a autorka knihy Sexual Justice Alexandra Brodskyová. V té zpovídala osoby, které se staly obětí této praktiky. "Žádný z dotazových jedinců svou zkušenost nedefinoval jako znásilnění. Mnoho z nich ji nicméně zařadilo do kategorie násilí podobného či identického jako u znásilnění," píše Brodskyová.

V nedávném rozhovoru navíc uvedla, že většina obětí o této zkušenosti mlčí, protože neví, zda je jejich špatný pocit oprávněný. "Mnoho lidí, s nimiž jsem mluvila, tato zkušenost hluboce ranila. Nevěděli ale, zda to, co způsobilo, že se cítí špatně, je opravdu špatné. Většina obětí nechce vidět pachatele za mřížemi, ale tím, že bude tento čin právně ošetřen, mohou požádat o finanční náhradu za psychologické poradenství, zaplacení léků nebo si vzít nějaký čas volno na zotavení."

"Divné pocity jsem minimalizovala"

O své zkušenosti mluví otevřeně také autorka článku na CNN Sara Stewartová: "Když se mi tohle před lety stalo, byla jsem překvapená. Divné pocity jsem potlačila, protože mě dotyčný ujišťoval, že šlo o neškodné nedorozumění. Řekla jsem si, že bude jednodušší nechat to být než poslechnout svou intuici napovídající, že se stalo něco špatného. Kdybych tehdy věděla, že má takové chování termín, děje se mnoha ženám a je v některých zemích nezákonné, zpracovala bych to lépe.“

Stealthing popularizovala televizní série Můžu tě zničit (v originále I May Destroy You) na HBO, ve kterém tvůrkyně a zároveň představitelka hlavní role Michaela Coelová vypráví příběh spisovatelky Arabelly, která má (mimo jiné) sex s mužem, také spisovatelem, jenž si během styku bez jejího vědomí kondom sundá. Když to Arabella zjistí, je překvapená, svůj vztek ale potlačí. Teprve v další epizodě se díky podcastu dozví, o jak obvyklou praktiku se jedná. Na společném autorském čtení muže s tím, co udělal, konfrontuje před publikem a nazve jej násilníkem.

"Pokud se něco takového stane, oběť by měla druhou stranu konfrontovat a vysvětlit jí, proč takové chování není v pořádku. Pak si co nejdříve vzít tabletku poslední záchrany a zajít si na testy," uzavírá Johanna Nejedlová z organizace Konsent.

Mohlo by vás zajímat: Ani když vejdu do pokoje nahá, nedává to muži právo vrhnout se na mě, říká Hrdá (26. 5. 2021)