Do pití mu dvakrát hodili drogy. Predátoři loví v klubech, motivují je krádež i sex

Pětadvacetiletý Štěpán z Prahy má s predátory, kteří lidem do pití tajně přidávají drogy, hned dvě zkušenosti. Při činu je nikdy nepřistihl - že je něco špatně, mu prozradilo až jeho tělo. "Znám se, vím, jak můj organismus reaguje na alkohol a jiné látky. Takže když nastala nečekaná reakce na vypití jednoho nápoje s názvem skinny bitch, což je něco extrémně předvídatelného a konzistentního (vodka, limetková šťáva a perlivá voda pozn.red.), hned mě napadlo, že mi někdo do drinku přidal drogu," říká.

První útok zažil v Amsterdamu na techno party. Jeho fyzická reakce ale naštěstí nebyla tak silná. "Dával jsem si záležet, abych měl kolem sebe někoho známého. Řekl jsem, co si myslím, že se stalo a že budu nejspíš v pohodě," vzpomíná. Při druhém útoku, tentokrát v Praze, se Štěpánovo tělo dostalo do téměř bezvládného stavu. Podle svých slov měl co dělat, aby se vůbec udržel na nohou.

"Vzpomínky z toho večera mám dost v mlze. Byl jsem nemotorný, špatně jsem artikuloval, bylo mi na zvracení a chtělo se mi spát. Kamarádi poznali, že je něco špatně. Vzali mě stranou, snažili se, abych neusnul, a donesli mi nějaký sladký džus. Ani nevím, jak dlouho to celé trvalo," vypráví Štěpán, který si v obou případech odložil kelímek s drinkem stranou parketu, aby mohl tancovat.

Nejhorší zkušenosti s "drink spikingem" mají ženy

S takzvaným drink spikingem, kdy predátor bez svolení vhodí drogy do pití oběti, se odborníkům v posledním roce svěřilo více lidí než dřív. Podle Johanny Nejedlové, spoluzakladatelky organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování, jsou jejich zkušenosti s mámící drogou vesměs podobné jako ty Štěpánovy.

"Říkají mi, že byli na party a pak měli celý večer podivně v mlze. Druhý den jim bylo špatně, což se jim po stejném množství vypitého alkoholu nikdy dříve nestalo. Jeden DJ mi vyprávěl, že přistihl dívku, jak mu dává během hraní něco do pití. Horší útoky ale zažívají ženy, které se na nás obrací s tím, že zažily znásilnění, a jsou přesvědčené, že se staly obětí takzvaného spikingu," upozorňuje.

Podle Nejedlové lidé s takovou zkušeností mohou následně zažívat úzkost z chození za zábavou, popíjení v baru či klubu. "Mají také narušenou důvěru ve společnost, ale třeba i ve své přátele, pokud mají podezření, že se toho dopustil někdo z blízkých," zmiňuje.

Zatímco statistika ohledně počtu obětí drink spikingu v Česku neexistuje, data výzkumné instituce YouGov ukazují, že ve Velké Británii se s fenoménem setkalo deset procent žen a pět procent mužů. Celkově pak 35 procent žen a 28 procent mužů zažili drogy v pití, nebo alespoň někoho s takovou zkušeností znají. V posledních letech narostly podle zahraničních médií také počty případů, kdy k omámení dochází prostřednictvím jehel.

Jak se bránit?

Podle spoluzakladatelky organizace Konsent se proti útokům lze bránit dost obtížně. "Lidem doporučujeme hlídat si nápoje, aby do nich nikdo nic nehodil. Otázka je, do jaké míry je taková obezřetnost realistická v klubu kolem druhé ráno po čtvrtém panáku," přemítá.

Důležité je podle ní i to, kým se v barech a nočních klubech obklopujeme a jestli máme při sobě důvěryhodné lidi. "Takové na které se dá spolehnout, že se v případě opilosti nebo omámení postarají a nenechají nás napospas predátorům. Kromě toho jsem zaznamenala, že některé zahraniční podniky nabízejí k nápojům víčko," vyzdvihuje Nejedlová.

Pětadvacetiletý Štěpán zmiňovaný v úvodu článku nemá ponětí, kdo mu dal drogy do pití, ani jaká byla jeho motivace. "Odhaduju, že to byly pokusy ze zájmu, ale jen proto, že jsem na takových akcích dost ‚konzervativní‘. Jdu si zatancovat a pobavit se s kamarády, o nějaké úlety úplně nestojím," myslí si.

Do nočních klubů stále chodí, spikingu se snaží vyvarovat tím, že si na barech objednává lahvované pití. "Buď si ho dám s víčkem do kapsy, nebo si ho postavím tak, abych ho měl pořád na očích," přibližuje. O své zkušenosti navíc informoval organizátory akce a zaměstnance klubu.

"V obou případech byla přítomná ochranka, ale ve tmě a na přelidněném parketu to asi nejde vždy ohlídat," míní a dodává, že se prevence klubů proti spikingu za poslední dobu zlepšila. Lidem do baru zakazují nosit tekutiny, kontrolují baťohy a ošacení. O bezpečí účastníků pod heslem "První pomoc, když jsi moc" se na vybraných akcích navíc stará například pražská organizace Progressive.

