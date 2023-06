"Nemám touhu varovat před drogami," říká Pergnerová s tím, že by to nic nezměnilo

Moderátorka Tereza Pergnerová (48) byla nedávno hostem Adély Elbel v talkshow S Adélou. Dotkly se i tématu drog, respektive nárůstu jejich užívání. Když se Elbel zeptala Pergnerové, zda v souvislosti s tím nemá touhy před jejich nebezpečím varovat, odpověděla Pergnerová jasně: "Ne, neměla jsem touhu varovat, protože je ohromnej omyl myslet si, že to něco změní."

Pergnerová vnímá nárůst uživatelů drog jako reakci na společenskou krizi, kterou v posledních letech procházíme. "Je to přirozený, je tam nějaký zápas. A já s tím nic neudělám." Pergnerová v pořadu také přiznala, že neví, jaký má k tématu zaujmout postoj "tady a teď", ale stoprocentně ví, jaký postoj zaujmout doma. "Doma mám patnáctiletou dceru, tak s ní o tom mluvím. Ale zbytek neovlivním."

Adéla Elbel na to reagovala svým postřehem, že mladí lidé dnes staví drogy na podobnou úroveň jako alkohol. V tom jí dala Tereza Pergnerová za pravdu: "Často slýchám, že je to běžná součást, že drogy patří k zábavě, což je velký neštěstí, samozřejmě. Končí to pro všechny velmi podobně. Takže nebezpečí to rozhodně je, ale já jako Tereza Pergnerová nemám žádný nápad, co s tím." Na závěr talkshow Tereza Pergnerová zároveň uvedla, že by nerada s takovým úkolem odcházela, protože by musela selhat.

Tereza Pergnerová začala brát drogy koncem 90. let, ještě za svého působení v hitparádě Eso, který z ní udělal hvězdu. Přes pervitin se dostala až k heroinu. Poté, co se ze závislosti dostala, zažila velký comeback díky reality show Vyvolení (2005).