Sex během menstruace: Tabu, které může vztah obohatit

Proč je sex při menstruaci tabu?

Jedním z hlavních důvodů je tzv. "fuj faktor". Mnoho lidí vnímá menstruační krev jako cosi nepříjemného nebo nepatřičného. Také strach z nepořádku, zašpinění či infekcí bývá častým důvodem. Přitom riziko takového přenosu nemocí není významně vyšší než za jiných okolností. "Lékaři se až na výjimky shodují, že milování během menstruace je naprosto v pořádku. Je to tedy něco, co se smí, ale z nějakého důvodu se to nedělá. A pokud se to dělá, nemluví se o tom. Nejběžněji udávaným důvodem nepraktikování sexuální aktivity v období menstruace bývá estetická nepřijatelnost," říká ve své bakalářské práci s názvem Menstruace tajná a tajená Jitka Pecharová.

Historicky byl sex během menstruace často zakazován z náboženských či kulturních důvodů. Tyto předsudky přetrvávají dodnes, i když moderní věda přináší opačné poznatky. Mnoho žen potvrzuje, že sex během menstruace jim pomáhá zmírnit bolest, zlepšit náladu a zažívat intenzivnější orgasmy. Pro páry pak může být tento zážitek prostředkem k posílení důvěry a hlubšího propojení.

Fyzické benefity

Orgasmus během menstruace může přinést několik překvapivých výhod. Jednou z nich je úleva od bolesti, protože pomáhá uvolnit svaly dělohy, což vede ke zmírnění menstruačních křečí. Kromě toho podporuje zlepšení nálady díky uvolňování hormonů, jako je oxytocin a endorfiny, které snižují podrážděnost a přispívají k psychické pohodě. Další výhodou je možnost prožít intenzivnější orgasmus. Zvýšený průtok krve v pánevní oblasti během menstruace může vést k hlubšímu a silnějšímu prožitku. Pro muže může být naopak přitažlivé překonání tabu, což otevírá prostor pro objevování nové roviny intimity. Některé páry tento krok vnímají jako příležitost k větší blízkosti a otevřenosti ve svém vztahu.

Jak otevřít toto téma s partnerem?

Komunikace je klíčem. Pokud o sexu během menstruace chcete mluvit, zkuste to udělat nenásilně, například prostřednictvím sdílení článků nebo videí. Dnes je k dispozici mnoho materiálů od odborníků, které mohou pomoci odstranit předsudky a obavy. Pokud váš partner na první pokus reaguje negativně, zkuste vysvětlit benefity nejen pro vás, ale i pro něj. Důležité je také zdůraznit, že vše záleží na společném souhlasu a respektu.

Proč to zkusit?

Sex během menstruace může být příležitostí k prohloubení intimity a poznání nových aspektů sexuality. Překonání tabu posiluje vztah a přináší nové zážitky, které mohou být pro oba partnery obohacující. Otevřená komunikace, důraz na hygienu a vzájemný respekt jsou základem úspěchu. Pokud jste připraveni experimentovat a objevovat, může být tento krok příjemným zpestřením vašeho milostného života. Pokud se chcete dozvědět více, inspirujte se volně dostupnými zdroji nebo se poraďte s odborníky. Intimita je cesta, která stojí za to prozkoumat.