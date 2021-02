Newton-Johnová si vychvaluje "rostlinnou léčbu" na rakovinu. Manžel jí pěstuje konopí

Dvaasedmdesátiletá zpěvačka Olivia Newton-Johnová už potřetí bojuje s rakovinou prsu. Podle svých slov se ale "cítí báječně", přestože se nachází ve čtvrtém stadiu metastázujícího onkologického onemocnění. V úterý to sdělila fanouškům v pořadu The One Show televize BBC, kde vystoupila i se svou jedinou dcerou.

"Každý den je dárek," deklamovala slavná hvězda z muzikálu Pomáda s tím, že se díky "rostlinné medicíně cítí báječně". V úterním pořadu se objevila po boku své jediné dcery Chloe Lattanzi, se kterou nazpívala i duet pro své připravované album. "Jsem v pořádku," ujišťovala Newton-Johnová diváky. "S metastázickou rakovinou se potýkám už sedm let a každý den je dárek," zopakovala několikrát.

Newton-Johnová prodělala metastázující rakovinu prsu celkem již třikrát. S tímto onemocněním bojovala již v letech 1992 a 2013. Aktuální fázi prý prožívá v pohodě díky léčivému konopí, které pro ni pěstuje její manžel. "Mám velké štěstí, že jsem si vzala tak báječného muže, který se v rostlinné medicíně vyzná, má obrovské znalosti," rozplývala se slavná zpěvačka, která před časem také zareagovala na nepříjemné komentáře na adresu muzikálu Pomáda. Ikonický snímek bránila před nařčením, že by se jednalo o sexistický film.

Minulý rok v prosinci založila se svým druhým manželem Johnem Easterlingem Nadační fond Olive Newton-Johnové, aby tak podpořili výzkum rostlinné léčby rakoviny. V tom jí pomáhá také její pětatřicetiletá dcera Chloe Lattanzi, která se svým současným manželem Jamesem Driskillem od roku 2016 provozuje konopnou farmu v Oregonu.

Se svou jedinou dcerou, která vzešla z jedenáctiletého manželství s Mattem Lattanzim, v posledním roce tráví slavná zpěvačka dost času. Spolu nazpívaly duet Window in the Wall, který by se měl objevit na připravovaném album duetů Newton-Johnové. "Minulý rok jsme toho spolu hodně prožily. A chceme se spojit i s lidmi. A hudba je způsob, jak toho dosáhnout," vysvětlila Chloe Lattanzi, která se také negativně vyjádřila k lockdownu, rouškám i očkování kvůli tomu, že to "obsahuje soustu toxinů". Pětatřicetiletá Lattanzi je přitom známá svou vášní pro plastické zákroky a v minulosti bojovala s anorexií a závislostí na kokainu a alkoholu.

