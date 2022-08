Pomáda, desítky alb i dlouhý boj s rakovinou. Život Olivie Newton-Johnové obrazem

Hvězda filmu Pomáda Olivia Newton-Johnová se narodila v roce 1948 v Cambridgi jako nejmladší ze tří dětí. Rodina počátkem 50. let emigrovala do Austrálie, kde Olivia Newton-Johnová vyrostla.

Její otec byl důstojníkem tajné služby MI5, později se však stal ředitelem na chlapecké střední škole v Cambridgi. Její matka byla totiž nejstarší dcerou Maxe Borna, německého nositele Nobelovy ceny za fyziku, který uprchl v roce 1930 z Německa před nacisty.

V roce 1965 se Olivia Newton-Johnová vydala zpět do Velké Británie poté, co vyhrála talentovou soutěž, a na britských ostrovech natočila svůj první singl Till You Say You'll Be Mine. Na svůj první úspěch si však musela počkat až do roku 1971, kdy vydala singl s písní Boba Dylana If Not For You, který se stal mezinárodním hitem.

V roce 1978 jí producent Allan Carr po náhodném setkání na večírku nabídl roli v muzikálu Pomáda. V době natáčení muzikálu ze střední školy jí přitom bylo 29 let. Olivia Newton-Johnová pokračovala také ve své pěvecké kariéře a do roku 2000 vydala celkem devět alb.

Začátkem 90. let si Newton-Johnová vyslechla svou první diagnózu rakoviny prsu. Vyléčila se z ní a stala se hlasitou zastánkyní a propagátorkou zdravotnických a charitativních organizací.

Newton-Johnové našli rakovinového bujení znovu v roce 2013 po autonehodě. A pět let nato se ukázalo, že se jí rakovina rozšířila do spodní části páteře.