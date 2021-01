Pozor, dnes je nejdepresivnější den v roce. Letos nám dává zabrat i kvůli covidu

Údajně nejdepresivnější den v roce na začátku nového tisíciletí vymyslel britský psycholog Cliff Arnall ve spolupráci s cestovní kanceláří Sky Travel, které klesala poptávka zákazníků po zimních zájezdech k moři. V oficiálním prohlášení se pak informace opírala o jakýsi matematický vzorec, který měl lidi přesvědčit, že půlka ledna je ideálním časem na to, vyrazit do teplých krajin.

Cliff Arnall, který tehdy pracoval na univerzitě v Cardiffu, dostal za mystifikaci vyhazov a informace o nejdepresivnějším dni v roce byla několikrát vyvrácena. Takzvané Modré pondělí však částečně přispělo k osvětě v oblasti duševního zdraví a větší otevřenosti v komunikaci o depresích a dalších psychických problémech lidí.

Psychické potíže se týkají až 38 procent evropské populace a podle Marie Salomonové, členky vládní rady pro duševní zdraví a spoluzakladatelky organizace Nevypusť duši, počet lidí trpících nějakou formou psychických potíží během pandemie koronaviru vzrostl.

Přispívá k tomu nestabilní situace, strach z nákazy i ztráty zaměstnání a izolace. Letošní zima tak pro mnohé lidi může být psychicky náročnější než ty předchozí. Možností, jak se odreagovat a přijít na jiné myšlenky, je kvůli opatřením, jež mají zamezit šíření koronaviru, méně.

"Pro ty, kdo se těšili už od září na to, že pojedou lyžovat, je zavření středisek opravdu tristním faktem. Ale jezdit v zimě na hory je dobrým zvykem už jenom z psychohygienického hlediska, protože příležitostí k tomu být venku na vzduchu a hýbat se je v zimě méně. A potřebujeme prokládat období pracovního vytížení a každodenní rutiny něčím, na co se těšíme, obdobími odpočinku," vysvětluje psychoterapeutka a psychiatrička Olga Kunertová, vedoucí psychoterapeutického centra Gaudia a členka výboru České asociace pro psychoterapii.

A dodává, že právě upírání aktivit ohrožuje nejen tělesné, ale i psychické zdraví. "Není se co divit, že počet psychicky strádajících lidí díky lockdownu rychle roste, zvyšuje se počet sebevražedných pokusů a případů domácího násilí. Kéž by se to týkalo jenom jednoho pondělka," říká.

Může být letošní leden přece jenom nejdepresivnějším měsícem? A jak předcházet splínům? Dočtete se v našem přehledu, který najdete v úvodu článku.