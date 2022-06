Lidé mající pozitivní přístup k životu žijí déle. Pesimisté se mohou snadno přeučit

"Ačkoli optimismus sám o sobě může být podmíněn sociálně strukturálními faktory, naše zjištění naznačují, že přínos optimismu pro dlouhověkost může platit napříč rasovými a etnickými skupinami," uvedla ve svém prohlášení hlavní autorka studie Hayami Koga, doktorandka v oboru veřejného zdraví na harvardské univerzitě.

Podle výzkumu, ve kterém autoři využili údaje téměř 160 tisíc žen různého původu, se vybrané faktory zdravého životního stylu, jako byla kvalita stravy, fyzická aktivita, index tělesné hmotnosti, kouření a konzumace alkoholu, podílely na souvislosti mezi délkou života a optimismem skoro jednou čtvrtinou. Délka života se tak podle výsledků mohla prodloužit i na 90 a více let.

Jak myslet pozitivně?

Studie zveřejněná nedávno v časopise Journal of the American Geriatrics Society není první, která zjistila souvislost mezi dlouhověkostí a pozitivním pohledem na život. Server CNN zmiňuje i výzkum z roku 2019, který zjistil, že muži i ženy s nejvyšší mírou optimismu měli v průměru o 11 až 15 procent delší život než lidé s pesimističtějším pohledem na svět. To v přepočtu na jejich možné dožití znamenalo 85 i více let, přičemž výsledky této studie platily i při zohlednění socioekonomického statusu, zdravotního stavu, deprese, kouření, špatné stravy nebo užívání alkoholu. Jiná studie zase zjistila, že jen asi 25 procent našeho optimismu ovlivňují geny, zbytek záleží pouze nás a našem pohledu na svět.

Lidé, kteří mají větší sklon k pesimismu, nemusí zoufat. Metaanalýza vycházející z již existujících studií zmiňuje metodu "nejlepšího možného já". Odborníci u tohoto postupu doporučují si sebe představit v určitém budoucím horizontu. Poté by daná osoba měla 10 až 15 minut psát o konkrétních věcech, kterých by ráda dosáhla, načež by si dalších pět minut měla představovat, jak by tato ideální budoucnost mohla vypadat.

Jak uvádí studie z roku 2011, toto cvičení má velký efekt. Tehdy ho praktikovali studenti jednou týdně po dobu osmi měsíců, nejenže se poté cítili pozitivněji, příjemné pocity jim vydržely přibližně dalšího půl roku.

Zlepšit pohled na svět může dle odborníků i to, že si každý den lidé zapíšou to, za co jsou vděční. Řada studií totiž prokázala, že tento postup zlepšuje schopnost pozitivně zvládat situace tím, že odbourává negativní styl přemýšlení a nahrazuje jej optimismem.