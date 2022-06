Z práce ji vyhodili, když měla po padesátce. Suší květiny, které obdivuje celé Česko

Lucie Asenová se odmalička zajímala o květiny, jenže netušila, jak by svůj zájem proměnila v pracovní náplň. Před několika lety kousek od svého pražského bytu založila komunitní vnitroblok, kde začala pěstovat různé rostliny, tehdy působila na postu mediální konzultantky. Práce v reklamě ji ale nenaplňovala, vykonávala ji především kvůli slušnému výdělku, který jako rozvedená žena potřebovala pro zaopatření svých dvou synů.

Když během koronavirové pandemie na internetu narazila na příběh a videa jedné nadšené Američanky, která konzervuje svatební kytice, Lucie hned zjistila, že je to přesně to, co by ji bavilo. "Od té doby jsem veškerý svůj volný čas věnovala učení a procvičování," říká 53letá žena.

Ve volném čase se věnovala jen kytkám

Svou značku na konzervování květin Amazing Flora by Lucy založila před rokem, když nakonec přišla o práci. Říká, že to bylo vlastně štěstí v neštěstí - konečně dostala impulz věnovat se naplno svému snu a zkusit se jím uživit. "Už dlouho jsem byla z práce vyhořelá, nebavila mě. Dělala jsem ji, protože se v ní daly vydělat peníze, které jsem jako rozvedená žena potřebovala pro své děti. Ty už ale dospěly, takže nebylo na co čekat," popisuje.

Návody na to, jak kytice konzervovat, nacházela Lucie na internetu. "Musíte neustále dokola zkoušet, jak se která rostlina při sušení chová. Učíte se také skládat koláže, aby vypadaly hezky. Minimálně rok před založením vlastního byznysu jsem ve volném čase nedělala nic jiného," popisuje podnikatelka, která má v současné době tolik zakázek, že jí to vystačí na celý pracovní den.

Úspěch se nedá zaručit

Největším problémem tohoto povolání je podle ní to, že každá kytice je jiná a zaručit stoprocentní úspěch nejde. U každého zpracování tak podle svých slov zažívá šimrání v břiše, protože sama dopředu neví, zda se výsledek povede, nebo ne. "Rozhodně se nestačí podívat na jedno video na YouTube. Každá květina schne jinak, některé opadají více než jiné a svatební kytice se ke mně po celém dni oslav často dostanou už v hodně použitém stavu," říká Lucie. Jeden puget schne minimálně čtyři týdny.

V minulosti se začínající podnikatelka nikdy rukama neživila a ručním pracím se nevěnovala ani ve volném čase. "Neumím šít, plést, vlastně ani moc vařit, kreslit a uhynuly mi všechny kytky, protože jsem je přelila nebo umořila. Z legrace jsem vždy říkala, že mi uschnou i ty sušené."