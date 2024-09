Jídlo po odpoledním fitku může pomoci zhubnout i vytvarovat postavu

Špatná strava se přetrénovat nedá, to je fakt. Ve fitku se můžete strávit denně několik hodin, ale dokud nebudete mít kvalitní jídelníček, nikdy nedosáhnete takových úspěchů, jaké by přišly, pokud byste daly do pořádku svou stravu. Stejně tak platí, že pokud chcete odvádět kvalitní výkony - v posilovně i mimo ni - potřebujete tělu poskytnout kvalitní zdroj energie. Živiny, které mu doplníme po tréninku, jsou přesně tím, co organismus potřebuje k regeneraci, a pokud je to vaším cílem, tak i k efektivní změně tělesných proporcí.

Po tréninku byste měla svou pozornost zaměřit na bílkoviny a sacharidy, zatímco tuky a vlákninu eliminovat. Téměř bezprostředně po cvičení, zhruba v horizontu půl hodiny od jeho ukončení, si můžete dopřát například kvalitní proteinový nápoj, jenž nastartuje samotnou syntézu svalových bílkovin. Živiny v tekuté formě jsou vhodné především v případě, že máte za sebou trénink se silovým zaměřením. Rozhodně to ale neznamená, že byste se neobešly bez proteinového drinku a že by bylo jeho zařazení povinností.

Pokud však nápoj zařadíte, nezapomeňte ani na další dávku živin, která po něm bude následovat v podobě klasického jídla. Nemusíte se zde bát ani vlákniny, samozřejmě opět v rozumném množství. Pokud jste však proteinový nápoj vynechala nebo ho vzhledem k charakteru cvičení či osobní preferenci zařazovat nechcete, s tuky a vlákninou to v prvním jídle po cvičení rozhodně nepřehánějte. Jak tuky, tak vláknina jsou totiž pomocníky, které v běžném režimu díky jejich vysokému sytícímu efektu a delší době stravitelnosti uvítáme, ale po cvičení takový efekt není tím pravým ořechovým. Po tréninku totiž potřebujete tělu dodat živiny v co nejrychlejší a nejvstřebatelnější formě a to tuk ani vláknina nesplňují.

Nebojte se po tréninku plnohodnotně najíst a dopřejte svému tělu živiny, které si po odvedeném výkonu právem zaslouží. Podceňovat potréninkové jídlo se nevyplácí, protože byste zbytečně mařila své úsilí a zpomalovala výsledky, kterých se snažíte dosáhnout. Ať už trénujete v jakoukoliv denní dobu, myslete na štědrou dávku bílkovin, kvalitních sacharidů a nepřehánějte to s tuky a vlákninou. Jídlo si ale rozhodně neodpírejte a nelimitujte se při výběru potravin. Za předpokladu, že budou pocházet z kvalitních zdrojů a budete myslet na zastoupení jednotlivých živin, které jsou v takovou chvíli žádoucí, máte z půlky vyhráno. A po tréninku vždycky chutná nejlépe, no ne?