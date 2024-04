Hlasité vzdychání, kibicování a mastný flek. Zhůvěřilosti, které lidé dělají ve fitku

Bývá to jediná chvíle, kterou máte v týdnu jen pro sebe. Hodina ve fitku je okamžik, kdy chcete prospět svému zdraví, ale také přijít na jiné myšlenky. Co když ale vedle vás někdo hlasitě funí, pohazuje s náčiním nebo po něm zůstane na lavici mastný flek, protože cvičí bez ručníku? Máte takovou zkušenost nebo se tak dokonce chováte? Přečtěte si, co v posilovně rozhodně nikdo nevidí rád.