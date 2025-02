Možná to znáte: znovu se budíte uprostřed noci, protože musíte na toaletu. Ráno jste unavená, přes den vám to narušuje běžné aktivity a přemýšlíte, jestli je to normální. Časté močení je pro mnoho žen běžnou součástí života, ale když začne ovlivňovat váš spánek, komfort nebo psychickou pohodu, je dobré zbystřit. Někdy může jít jen o zvýšený příjem tekutin, jindy však o signál, že vaše tělo volá o pomoc. Jak poznat, kdy se není čeho bát a kdy už je čas na návštěvu lékaře?