Život s manipulátorem, ten nejnebezpečnější adrenalinový sport

Manipulátora velmi snadno a rychle poznáte podle toho, že neustále útočí na vaše hranice. Snaží se je testovat a překračovat téměř neustále a k tomu navíc testuje i vaši integritu a hledá vaše slabá místa, což opět velmi snadno a rychle poznáte. Tedy, pokud je splněna jedna taková podmínka - pokud znáte své hranice, pečujete o ně - stejně jako o další základní potřeby v podobě péče, podpory, ochrany a místa - a pokud máte vnitřní sebejistotu. V případě, že tuto podmínku nesplňujete, máte problém, velký problém. A to popravdě nejen v rozeznávání manipulátorů.

Rezervy v péči o svoje potřeby stejně jako o svoji osobní integritu má velké množství lidí. Původ lze hledat obvykle v dětství. Velmi náchylní na život s manipulátory jsou dospělé děti alkoholiků, případně rodičů s hraniční poruchou osobnosti, a také děti rodičů, kteří s nimi manipulovali prostřednictvím podmínečné lásky - "Když jsi taková/nebudeš taková, tak tě nemám rád/a!"

Manipulace jako recept na život ve strachu

Soužití s manipulátorem je pro manipulovaného vysoce toxické. Vede k velmi zásadním negativním somatickým změnám v podobě nadprodukce stresových hormonů, a s tím souvisejícím potížím (od poruch spánku k častějšímu pocení, výraznějším změnám hmotnosti až k vysokému krevnímu tlaku apod.), ale také ke strukturálním změnám v mozku v oblasti amygdaly, části limbického systému vyhodnocující naše ohrožení. Manipulátor z vás tedy postupně udělá pomyslný "uzlíček nervů", takže i když nebudete přímo s ním, nebudete se cítit v bezpečí. A to je hodně důležitý pocit, pro naše zdraví a štěstí dokonce nezbytný. Váš život se tak postupně změní v peklo, ve kterém si navíc sama sobě budete říkat, že jste ta nejhorší.

Silné stránky manipulátorů

Manipulátoři mají celou řadu velmi silných stránek, které by se na nich daly obdivovat, pokud by struktura jejich osobnosti byla "zdravá". Tou nejsilnější je obdivuhodná míra empatie a schopnost rychle identifikovat slabé stránky libovolného člověka. Dokážou rychle odhalit všechny vaše slabůstky a prohřešky, a pak je proti vám použít. Strach a vina jsou totiž nejsnazší nástroj manipulace. Dejte jim najevo, že se něčeho bojíte a za něco cítíte vinu, a jste jejich. To ale samozřejmě není všechno. Důležité je povzbudit ve vás váš prastarý pocit, který se podle amerického psychiatra Thomase Harrise rozvine u každého jednoho dítěte - to, že nejste O. K.

Nejdříve lehké a pak už otevřené ponižování a shazování vás - v soukromí a později i před ostatními - je velmi silným nástrojem k tomu, abyste tento starý známý pocit naplno pocítili. Manipulátor ho však mistrně doplní o pocit, že zatímco vy rozhodně nejste O. K., tak on je naprosto O. K. Takže mu teď něco dlužíte! Dlužíte mu omluvu a kompenzaci za to, že žije s někým tak hrozným, jako jste vy. A jste jeho.

Gaslighting jako nejzhoubnější metoda

Ale nebyl by to šikovný manipulátor, kdyby neměl v rukávu ještě jeden mocný nástroj. V češtině pro něj nemáme ani termín, anglicky se mu říká gaslighting, a věříme, že mnoho z vás ho identifikovalo zejména u některých českých politiků. Gaslighting je osvědčená forma psychologické manipulace, kdy manipulátor začne zpochybňovat vaši realitu, vzpomínky i příčetnost. A to velmi cíleně a systematicky. "Nebyli jsme tam spolu. Neříkala jsi mi to. Vůbec se to nestalo. Je to jen výplod tvojí nemocné fantazie." Jakmile dojde na gaslighting, máte nakročeno k pořádnému průšvihu.

Nepleťte si manipulátora se satanem

Z výše řečeného vypadá, že manipulátor je ten nejhorší člověk na světě. No, pro vás určitě ano, ale jak už jste asi samy zjistily, pro řadu jiných lidí nikoliv. Jak bylo řečeno již výše, když manipulátor narazí na tvrdou hranici, velmi rychle se své manipulace vzdává. Řada manipulátorů to navíc vůbec nedělá vědomě. Veškeré výše popsané mechanismy používají nevědomě, automaticky, ani nevědí, že někoho manipulují. Snaží se "jen" získat pro sebe to, co chtějí. Zásadní problém může nastat, pokud jsou pro to ochotni jít "přes mrtvoly".

Jak se bránit

Dá se nějak bránit manipulátorovi? Dá. Ale pokud jste už jednou nechaly ho výrazněji a dlouhodoběji překračovat hranice, je otázkou, zda o vztah s ním ještě budete stát a zda s ním budete schopny fungovat na zcela nové bázi. A co tedy s tím? Na začátek je dobré si uvědomit pár věcí. Začněme třeba u práv každého člověka ve vztahu. Práva být respektován, práva vyjádřit své pocity, názory a potřeby, práva stanovovat si vlastní priority a práva říct ne, bez pocitů viny (zejména bez toho, aby je ve vás vyvolávala protistrana). Stejně tak máte právo mít odlišný názor než partner (a navzájem své názory respektovat), právo mít prostor pro sebe a právo rozhodovat si o svém životě. To ovšem neznamená, že ve vztahu není nutné dělat občas kompromisy. Jen je žádoucí se podívat na to, kdo, kolik a jakých kompromisů dělá.

Dalším krokem je vnímat více své pocity, či chcete-li svoji intuici. Jednáte v souladu s tím, co uvnitř cítíte, nebo v souladu s tím, co vám domnělý manipulátor říká, že máte dělat či cítit? A když už jsme u vztahu s ním - což je otázka legitimní u každého vztahu - je vám lépe s ním, nebo bez něj? Cítíte, že ve vztahu rostete, nebo naopak klesáte? Cítíte, že ve vztahu dostáváte péči a podporu, nebo ji víc dáváte?

Velmi důležitým krokem je také přestat se obviňovat. Na obviňování vám bohatě stačí ostatní lidé. Vy se k sobě můžete chovat hezky. A pokud žijete s manipulátorem, dokonce musíte, protože manipulátor vytváří velký deficit vaší sebehodnoty, kterou se snaží všemožně snížit. Není tak třeba od věci se občas sama také pochválit.

Nebojte se také postavit manipulátorovým nárokům. Často stačí šikovně mířená otázka: "Přijde ti to jako adekvátní požadavek?" "Mohu se k tomu také nějak vyjádřit?" "Je to podle tebe fér?" "A to se mě ptáš, nebo mi to nařizuješ?" "A co z toho budu mít já?" Někdy se také vyplatí jen získat čas, abyste měli šanci v klidu nechat promluvit své pocity: "Zvážím to," je naprosto legitimní odpověď.

Když ztrácíte sebe

S manipulátorem se může snadno stát, že ztratíte sebe. Pokud k tomu dojde a vy se pak třeba nějak i ze soužití s manipulátorem vymaníte, počítejte s tím, že vám bude nějakou ne zrovna krátkou dobu trvat, než tu ztracenou část sebe znovu najdete. Výborným pomocníkem k tomu může být psychoterapie, prožitky s milujícími a přijímajícími přáteli či rodinou a v neposlední řadě i samota. Čeká vás zkrátka objevitelská cesta, na které můžete najít i mnohem víc než jen to, co jste ve vztahu s manipulátorem ztratili.