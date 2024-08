"Naši nevěděli, jestli se vrátím živá," říká Iveta Maurerová o domácím násilí

Podle slov moderátorky Ivety Maurerové jí její současná partnerka, americká zpěvačka LP otevřela oči. V minulosti chodila pouze s muži a nechtěla si prý přiznat, že by mohla být lesba, ale ženy se jí i přesto líbily.

"To ano, ale zdaleka ne všechny, přece jen se potřebuji ve vztahu cítit na pozici ženy, nemůžu mít vedle sebe někoho, jako jsem já, a být na tom ‚mužském‘ postu. Možná právě proto jsem si to dlouho nepřiznávala, protože jsem nepotkala nikoho, s kým by to bylo takové," rozpovídala se moderátorka a dodala, že v jejím současném vztahu nejde o pohlaví, ale o to, jaká je její partnerka osobnost. Na první pohled ji okouzlila svým charisma. "Našla jsem v ní pravou lásku," nebojí se velkých vyznání Maurerová.

Pohodu ve vztahu si užívá o to víc, že v minulosti byla obětí domácího násilí. A to prý ve všech svých vztazích. "Žárlivost, neustálá kontrola telefonu a soukromí, výhrůžky, manipulace, odpojení od rodiny, kamarádů. Bylo to strašné," přiznala v rozhovoru pro Blesk.

Týrání došlo dokonce tak daleko, že se ona i její rodiče obávali nejhoršího. "Nikdy jsem si nebyla jistá, jestli mu náhodou nepřepne a něco se nestane. Ten strach ve mně býval. Každopádně řeknu vám to asi takto: Naši nikdy nevěděli, jestli se jim dcera vrátí domů živá, když jsem za tím dotyčným odcházela. To je vystihující."

Maurerová říká, že pro ni bylo těžké si svou pozici přiznat a všechny, kdo ji na to upozorňovali, odstřihla. Pomoc našla u psycholožky, která jí prý zachránila život. "Psycholožka mi tohle neříkala, pouze mi nastavila zrcadlo," dodala blondýnka s tím, že dnes už si dokázala uvědomit svou hodnotu, mít se ráda a díky tomu je momentálně šťastná.

