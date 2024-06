Poznáte, že jste v toxickém vztahu? U jiných to vidíme rychle, u sebe nikoli

Někdy se stává, že udržujeme vztah s partnerem navzdory všem nepříznivým okolnostem a považujeme to za znamení pravé lásky, která všechno překoná. Může to být ovšem signálem přesného opaku, tudíž vztahu, který lásku pozbývá a bylo by lepší ho pustit než ho udržet. V moderním jazyce se s oblibou označuje jako toxický. Jak ho poznat?

Jste víc nešťastná než šťastná

To, jestli je žena po boku svého partnera šťastná a spokojená, jde poznat obvykle na první pohled. U jiných lidí to vidíte okamžitě, ne darmo se říká, že zamilovaná žena doslova září. Duševní nepohodu lze také rozeznat snadno, naše fyzická schránka totiž docela přesně odráží tu vnitřní. Co vidíte v zrcadle? Pokud se mu radši vyhýbáte, možná je něco špatně s vaším vztahem.

Čelíte urážkám ze strany partnera

Váš partner by měl být člověk, u kterého nalézáte podporu, nikoli výsměch. Občas se může stát, že v afektu nebo z vyčerpání řekneme něco, co nám je pak líto, pokud se to děje ale příliš často a bez omluv, možná je načase se zeptat, jestli vztah jako takový funguje. Slušná a zdvořilá komunikace je základ, bez slov jako "prosím", "děkuji" a "promiň" nemůže fungovat žádný vztah, zejména ne ten partnerský.

Upřednostňujete jeho potřeby

Záleží vám na jeho spokojenosti víc než na té své? Pokud máte pocit, že obětujete svoje koníčky a záliby těm jeho, abyste s ním mohla trávit víc času, patrně vám to nebude dlouho fungovat. Vztahy, ve kterých se jeden musí kvůli tomu druhému konstantně obětovat, jsou obvykle odsouzeny k zániku, přesto trvají - často jen díky extrémně silné vůli toho, kdo v nich tahá za kratší konec.

Ignorujete svoje pocity

Ruku v ruce s tím jde zanedbávání sebe sama, svých vlastních zájmů a pocitů. Možná na vás vaše intuice doslova řve, že je něco špatně. Bez ignorování a potlačování pocitů byste ovšem ve špatném vztahu možná nebyla schopna tak daleko zajít. Zkuste upřímně komunikovat sama se sebou, třeba prostřednictvím deníku nebo návštěvy terapeuta.

Vinu berete na sebe

Vaše nejbližší okolí vnímá, že je s vámi něco v nepořádku, a upozorňuje na chyby vašeho partnera. Vy jej ovšem hájíte s tím, že to tak není, že měl k tomu důvod, přičemž za ten důvod často pokládáte samu sebe. Cítíte potřebu ho před domnělými útoky své rodiny a přátel chránit. Myslíte ale, že on by byl schopen stejně houževnatě obhajovat vás?

Cítíte se osamělá a izolovaná

Manipulátoři používají psychologické taktiky, které je těžké rozeznat, a své submisivní partnery rádi uzavírají do pomyslné bubliny, ze které nevědí a často ani nechtějí uniknout. Izolace je jejich mocným nástrojem, se kterým zpočátku pracují nenápadně, takže to nelze hned rozeznat. Tím, že vás odříznou od rodiny a přátel, vám znemožní vyhledat pomoc nebo ze škodlivého vztahu uniknout.