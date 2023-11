BLOG Fandi mámám: Skrytá tvář nové kolegyně

Mám práci, kterou miluji, pracuji s nemocnými, ale též se zdravými lidmi. Jsme každý jiný a člověk si časem zvykne vycházet s různými náturami. Někdy je to legrace, jindy je jednání složitější. Ale vždy se snažím vyjít s každým. S kolegy je to podobné, také je každý jiný a je potřeba se vždy domluvit, však v práci trávíme velkou část života.

Může se však stát, že dostanete nového kolegu / kolegyni, který vás najednou svým chováním nemile překvapí. I mně se to stalo. Přišla k nám nová kolegyně (zdravotní sestra), kterou jsem měla zaučit. Byla úžasná, nesmírně empatická, milá, srdečná a přátelská. Vypadalo to, že s ní bude skvělá spolupráce. Vše se změnilo v okamžiku, kdy jí skončila zkušební doba. Najednou se se mnou přestala bavit. Na vše, co chtěla vědět, se začala ptát nadřízených a jiných kolegů. Postupně se ke mně začaly donášet informace, které o mně šíří nejen mezi kolegy, ale též mezi jinými zaměstnanci. Nejednalo se však o chválu, ale o pomluvy.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Byly to drobnosti typu: není klíč od kartotéky, archivu, nikdo mi o něm neřekl - klíče měla oba, jen přemýšlela, jak mi znepříjemnit dovolenou, a povedlo se jí to třikrát. Nepřišla za mnou, rovnou volala nadřízeným. Přišly i pomluvy: vždyť se podívejte, jak vypadá. Nic neumí a hraje si na chytrou. Je to protekční spratek…

Lidé, kteří mě znají, tomu nevěřili, ale našli se tací, kteří o mně začali chvíli pochybovat. A to i moje kamarádka. Situace na pracovišti pro mě začala být hodně nesnesitelná. Ale jak se bránit? Několikrát jsem se pokusila s kolegyní promluvit a urovnat napjatou atmosféru. Bohužel se nic nezměnilo. Vždy mi odpověděla: "Vytahuješ nějaké svoje smyšlené nesmysly z hlavy, měla by ses léčit, tady se nic neděje." Přemýšlela jsem, že ze zaměstnání odejdu. Ale proč odcházet odněkud, kde to mám ráda, a to jen proto, že někdo jiný vytváří nepříjemnou atmosféru. Začala jsem to řešit - nejdříve s dalšími kolegy, poté i s nadřízenými. Zjistila jsem, že i ostatní začínají zjišťovat, že vše je asi jinak, než líčí nemilá kolegyňka. Moc mi pomohlo, když jsem zjistila, že se mě zastalo mnoho z mých pacientů. To byla taková náplast na bolavou dušičku. Zatím se nic nedořešilo, ale mně je lépe. S tou dámou se nebavím, pouze pokud je nezbytné něco řešit pracovně, ale i to řeší obloukem a telefonicky s jinými lidmi, než aby udělala pět kroků a přišla za mnou. Vím, že za mnou stojí lidé, kterým věřím.

A co jsem tím chtěla vyjádřit? Že nejen v rodinných a partnerských vztazích se vyskytují manipulátoři a agresoři, o kterých si pravidelně povídáme. Bohužel i v pracovní rovině se tito lidé objevují a s radostí škodí a ubližují. Oni to tak nevnímají, oni to potřebují k životu.

Někdy je lepší odejít, ale nejdříve je nutné zabojovat a dokázat, kde je pravda. Pokud prožíváte něco podobného, tak hlavu vzhůru - my to zvládneme.

Maminky samoživitelky jsou často na své problémy samy, ať už ty pracovní, nebo na výchovu dětí, při zajišťování dostatku peněz na chod domácnosti, nebo často ztrácí samy sílu jít dál. I proto jsme ve Fandi mámám vytvořili rozcestník pomoci: https://www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/, kde najdete odkazy, kam se obrátit, ať už jde o úřady nebo jiné neziskové organizace. Nezapomínejte, nejste na to samy, my ve Fandi mámám vám fandíme!

Autor: dobrovolnice Fandi mámám