Rozvodů je nejméně od roku 1970. Velká vlna zase přijde, odborníci žádají prevenci

Více než rok trvající pandemie prověřuje kvalitu partnerských i rodinných vztahů - partneři přišli o své koníčky a možnost zajít si na obyčejné rande do kina a do restaurace, rodiče vzdělávají děti doma a nahrazují jim různorodé sociální vazby. Minulý rok výrazně klesl počet rozvodů i sňatků. Méně rozvodů, než bylo loni, zaznamenaly statistiky v roce 1970. Po pandemii se podle expertů čísla vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot. Snížit by je mohla prevence.

"Setkávám se s tím, že se lidé ze strachu před selháním svého vztahu bojí mít děti. Pár se zabývá až konkrétní krizí, málokdo se zaměřuje na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat, stejně jako jiné dovednosti," vysvětluje místopředsedkyně Rodinného svazu Marie Oujezdská.

Hlavní důvody rozvodu: nevěra a odlišné názory

Podle statistik si loni své "ano" řeklo o 17 procent novomanželů méně než předloni, manželství ukončilo 21 700 párů. Méně rozvodů, než bylo loni, zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970. Jejich počet klesl od tří do 19 procent podle daného kraje. Rozpad své rodiny tak prožilo v minulém roce přes 23 tisíc dětí.

Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem ukončení vztahu "rozdíl povah, názorů a zájmů". U více než poloviny rozvodů však z těchto dat nelze vyčíst jasnější příčinu. Konkrétnější odpovědi na otázku důvodů rozpadu vztahů přinášejí veřejné výzkumy. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z minulého roku jsou nejčastějšími důvody nevěra, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění a neschopnost povídat si.

"Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o své přirozené zdroje, které je sbližovaly - chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se ale dostavilo napětí," vysvětluje motivy možných budoucích rozvodů párový psychoterapeut Pavel Rataj.

"Hodinka pravdy" může zachránit vztah

Aby k této situaci vůbec nedošlo, je třeba na vztahu podle Marie Oujezdské preventivně pracovat a konfliktům, jež mohou přerůst do neřešitelných situací, předcházet. Její slova potvrzují také zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu dvaceti let navštívily, skončila rozvodem pouze necelá čtyři procenta z nich.

V Česku je přitom podobný typ "školení" spíše ojedinělý. Věnují se mu členská centra Rodinného svazu a ročně jejich předmanželskými kurzy projdou necelé tři tisíce párů. Kurzy zahrnují jak individuální konzultace s lektory, tak skupinové workshopy, na kterých lidé vzájemně sdílí zkušenosti s řešením partnerských problémů. Součástí takových workshopů jsou také společenské a partnerské hry, jejichž cílem je naučit pár otevřeně komunikovat. Příkladem může být tzv. hodina pravdy, během které si lidé navzájem říkají vše, co je na druhém trápí. Vyčistí to vzduch a nikdo pak nemá v sobě potřebu nepříjemné věci dusit.

Právě skupinové lekce, kde všichni dohromady sdílejí své zkušenosti, mají pro pár speciální přínos. "Pro spoustu lidí je útěchou, že problémy, se kterými se ve svém vztahu sami potýkají, řeší i někdo jiný," vysvětluje Oujezdská. Od 8. do 15. května organizuje Rodinný svaz už třináctý ročník Týdne pro rodinu, během kterého nabízí on-line přednášky a další aktivity.