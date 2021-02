Manželství se stává v Česku výsadou bohatých. Vztahová krize přijde kolem čtyřicítky

Zatímco ještě v roce 1990 u nás manželství uzavřelo téměř 72 tisíc párů, v roce 2009 to bylo 48 tisíc dvojic. V posledních pěti letech ale počet sňatků začal postupně stoupat a například v roce 2019 v Česku proběhlo 55 tisíc svateb. Tento trend zastavila až loňská opatření proti šíření nemoci covid-19, kdy lidé kvůli vládním omezením svatby spíše odkládali.

Podle Českého statistického ústavu za první pololetí loňského roku v Česku proběhlo 13,4 tisíce svateb, což je o více než 9 tisíc nižší počet než o rok dříve. Vůbec nejslabším měsícem pak byl březen, kdy bylo sezdáno jen 631 párů.

Pro Čechy je svatba důležitá

"Postoje ke sňatkům se výrazně změnily po roce 1989. Manželství už není jedinou možností partnerského soužití. Od počátku 90. let klesá počet svateb, vstup do manželství se posunuje do vyššího věku a roste podíl dětí narozených mimo manželství," podotýká Jana Klímová Chaloupková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která se dlouhodobě zabývá sociologií rodiny a změnami rodinného chování.

Přesto Češi svatbu vnímají jako důležitý životní krok. Podle dat European Values Study z roku 2017 manželství považuje za zastaralou instituci pouze 20 % českých mužů a 14 % žen. Liší se ale představy o načasování sňatku, partneři se často berou až ve chvíli, kdy přijde na svět druhé dítě.

Lidé dávají přednost kariéře

Podle sociologů lidé manželství odkládají kvůli většímu důrazu na individualismus, seberealizaci a kariéru. Rodinné chování se stává více rozmanitým a mnoho lidí volí jiné formy partnerského života. "Tím, že se nesezdaná soužití stávají běžnějšími, oslabuje se i tlak na to vstoupit do manželství. Někteří lidé poukazují na to, že manželé nezískají výhody, jako je například novomanželská půjčka nebo společné zdanění manželů. A zároveň jiným párům, které se nevzaly, vyhovuje to, že mají oddělené finance," vysvětluje Jana Klímová Chaloupková.

Po vdavkách více touží ženy

Sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity v Brně se před časem během svého výzkumu zaměřil na hodnoty, které u Čechů ovlivňují vstup do manželství. Zatímco většina žen uvedla, že o manželství stojí nebo by si ho v životě dokázala představit, u mužů byl tento postoj méně častý. "Větší část mužů myšlenku na manželství odmítá a nechce o ní uvažovat za žádných okolností. Pokud ženy o sňatku přemýšlí, pak je zajímá to, jak skloubí svou rodinnou roli se zaměstnáním. Část mužů se ale úvahám o podobných závazcích úplně vyhýbá, přičemž nejčastěji takto uvažují méně vzdělaní muži," dodává sociolog. Podle jeho slov ženy oproti mužům více posuzují ekonomický a sociální status svého případného protějšku.

Sňatek volí spíše bohatší lidé

Průzkum rovněž poukázal na postupný trend, kdy se manželství stále silněji stává výsadou vyšších vrstev. "Méně majetní lidé si manželství často nemohou dovolit. Fakticky nezaplatí svatbu nebo nejsou schopni dostát 'manželskému ideálu', kdy by sezdaní partneři měli mít vlastní bydlení a postarat se o děti. Je ale třeba zdůraznit, že se jedná pouze o obecné tendence a průměry. Z tohoto pravidla přirozeně existují výjimky," uzavírá odborník.

Nejvíce manželství končí v Rusku, nejméně v Kataru

Podle statistiky zveřejněné na World Population Review k největšímu počtu rozvodů dochází v Rusku, ročně tam připadá necelých pět rozkolů na tisíc obyvatel. Nejmenší rozvodovost naopak hlásí Katar a Guatemala, kde to je pouze 0,4 rozvodu. V České republice se rozvádí v průměru 2,4 páru, přičemž při porovnání s okolními státy je na tom naše země nejhůře. Mnohem méně lidí například odchází z manželství na sousedním Slovensku, kde končí 1,8 svazku.

Češi se rozvádí kolem čtyřicítky

Pro manželství je v Česku nejvíce nebezpečný věk kolem čtyřicítky. Nejčastěji se totiž rozchází páry, v nichž jsou partneři od 35 do 39 let. Vyplývá to z analýzy projektu Česko v datech. Podle psychologů jsou lidé v tomto věku přibližně v polovině života a začnou bilancovat. Kromě toho vědí, že ještě mají šanci založit novou rodinu, pokud ve stávajícím svazku nejsou úplně spokojeni.

