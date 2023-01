"Randěte na veřejnosti a dejte si pozor na lháře." Jak se letos konečně seznámit

Setkávám se s tím, že málokdo s pocitem pýchy přizná, že se s partnerem či partnerkou seznámil přes seznamku. Je můj dojem správný?

Ano. Ze své zkušenosti znám velké množství lidí, kteří se našli přes seznamku, ale tají to. Například jedna z našich klientek to chtěla prezentovat, ale její partner žádal, aby říkali, že se potkali na večírku. Přitom velký výzkum Stanfordovy univerzity ukázal, že už od roku 2019 je to nejčastější způsob seznámení. Tento rok vyšel také český průzkum, který prokázal to samé u nás. Je to odraz dnešní doby omezených možností, nabitého pracovního života a stárnutí populace, kdy se seznamujeme i v pozdějším věku. Není se vůbec za co stydět, naopak to ukazuje, že člověk svůj život řeší a chce jej mít ve svých rukou. Já sama jsem se s manželem před devíti lety poznala přes seznamku a dnes máme čtyři děti.

Proč je podle vás seznamka stigma?

Je to kombinace biologického nastavení, předsudků a nepochopení charakteru dnešní doby. Z biologického hlediska jsou muži považování za lovce, takže mají pocit, že selhali, když ženu nezaujali v baru nebo na ulici. S tím souvisí druhé klišé, že na seznamky chodí zoufalci, a pocit, že "já přece zoufalec nejsem". To je úplně největší mýlka. V seznamovacím byznysu dělám téměř deset let a vím, že jedni z nejkrásnějších a nejzajímavějších lidí jsou právě na seznamkách. Jedná se především o krásné a úspěšné ženy, které nemají partnera, protože si muži myslí, že na ně nemají.

Absolutnímu jiskření se směju

Může to být dáno také tím, že nám filmy i pohádky předkládají ideu osudové lásky a seznamku můžou někteří vnímat jako umělý a nikoliv "ten správný" způsob seznámení? Přeceňujeme osudovost?

Ano, je to absolutně mylný koncept. Osudovost jde navíc ruku v ruce s představou absolutního jiskření a chemie. Potkávám se s tím každý den a směju se tomu. Existuje několik studií, které ukázaly, že vztah s obrovskou chemií dlouhodobě nefunguje. Je to biologická danost, kdy nás příroda nastavila tak, aby nás nejvíce přitahovali lidé, kteří jsou nám nejméně podobní. Jedná se o ambici přírody co nejlépe zachovat lidský rod a mít děti s nejpestřejší DNA. Chemie po dvou letech vymizí a začnou se objevovat propastné rozdíly. Vztahy, které vydrží po desetiletí, jsou ty, které vznikly spíše na bázi přátelství. A velmi často jsou si lidé v takovém páru podobní, protože s lidmi, se kterými si rozumíme, se navzájem podobáme.

Není to pak ale příliš rozumové?

Není, když neopomenete sexuální přitažlivost. Skutečnost, že si s někým dobře rozumíte, neznamená, že vám to bude fungovat i v posteli. Platí, že kde nic není, tam nic není. Všichni víme, že pokud nefunguje v páru sex, tak vztah dlouhodobě nevydrží. Důležité je tak cítit, že i když nezažíváte šílenou vášeň, přesto cítíte, že by tam něco mohlo vzniknout. Klientům například radím, aby protějšek nehodnotili podle prvního rande. Pro spoustu lidí je to stresující záležitost, která je ovlivněná nervozitou, mylným očekáváním a představami o daném člověku. Často se děje, že si lidé s druhým píšou, platonicky se zamilují, a když se pak potkají na schůzce, daný člověk je jiný, než si ho vysnili. Pak zažívají deziluzi. První rande by mělo být o tom, že poznám, jestli tam vůbec něco je, jestli mě ten člověk zajímá a jestli se s ním zasměju.

Zásadní je až druhé rande?

Ano, radím lidem nebát se jít na druhé rande. Už jste se viděli, o něčem jste se bavili, takže to může být mnohem uvolněnější a autentičtější.

První rande časově ohraničte

Jak zní základní rady k prvnímu rande naslepo?

Nemít velká očekávání a být co nejvíc v pohodě. Nechoďte na první rande s tím, že máte v hlavě "to je ono" nebo "tohle je moje poslední šance na lásku". Řekněte si, že jdete poznat zajímavého člověka a užít si fajn odpoledne. Když do toho půjdete s tímto nastavením, budete mnohem klidnější a tím pádem uvolněnější. Zajistí vám to větší úspěch a také atraktivitu. A samozřejmostí je bezpečnost.

Jak by mělo takové první rande vypadat?

Nejlepší je, aby bylo časově ohraničené a krátké, takže doporučuji zajít na kávu. Když to nebude ono, vypijete kafe a za půl hodiny řeknete, že odcházíte. Obecně bych doporučovala hodinu. Během ní už můžete zjistit, jestli mezi vámi něco je. Lidem, kteří bývají na prvním rande nervózní, bych navrhla procházku. Nesoustředíte se při ní jen na konverzaci, nemusíte se sobě neustále dívat do očí, můžete komentovat, co se děje kolem vás. Stejně tak dobře funguje také výstava.

Všímejte si detailů

Pojďme se bavit o zmíněné bezpečnosti. Odráží se nárůst počtu uživatelů seznamek na rostoucím počtu online obtěžování a násilí?

Poslední výzkumy ukazují, že narostl počet násilí a nevhodného chování během online seznamování i na prvním rande naslepo. Například z deseti tisíc amerických uživatelů se dvě třetiny setkaly s posíláním nevyžádaných fotografií a textů. Jedna třetina pak na prvním rande zažila násilí až znásilnění. Například jeden známý americký moderátor nedávno dělal pokus, kdy na Tinderu oslovil 100 žen s tím, že bude v Las Vegas v hotelu. Dvacet žen mu dalo adresu, ať je vyzvedne na rande autem, a dvě z nich přišly přímo za ním do hotelu…

Kristýna Mertlová (1985) Bývalá politička, kterou veřejnost zná pod jménem Kristýna Kočí. V letech 2009 - 2011 byla členkou strany Věci Veřejné (VV). Za stranu v roce 2010 úspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny. Uskupení ji v roce 2011 vyloučilo po vnitrostranickém sporu týkajícím se financování VV. Kočí byla součástí spletité kauzy spojené s tehdejším šéfem strany Vítem Bártou, jejíž součástí byly odposlechy. Na kauzu reagovalo divadlo A studio Rubín představením, které vychází z přepisu nahrávek.

Dnes je majitelkou seznamovací agentury Date2k, kterou založila se svým manželem před více než osmi lety.

V roce 2017 spoluzaložila online seznamku (nejen) pro handicapované TvojeLaska, která je zcela zdarma a má za cíl pomoci seznámení nebo nalezení přátel primárně lidem se zdravotním a psychickým handicapem.

V lednu 2023 chystá spuštění projektu Bezpečná místa zaměřeného na bezpečné seznamování.

Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla pro online seznamování?

Základní pravidlo je mít anonymizovaný profil. Není vhodné uvádět křestní jméno, e-mail nebo telefon. Svůj kontakt také nikomu nedávejte, domlouvejte se pouze prostřednictvím seznamky. Když to nebude z nějakého důvodu ono, tak na vás nebude mít daný člověk žádný kontakt. Násilníci jsou navíc obecně lháři, což jde vidět krásně v dokumentu Podvodník z Tinderu. Často nejsou schopni lež udržet, protože si nepamatují, co říkali. Jednou hovoří o sestřenici, později o sestře… Soustřeďte se tak na detaily. Také doporučuji si před setkáním zavolat přes kameru. Zjistíte, jestli je to na fotkách opravdu on či ona. Pokud pak na rande přijde někdo jiný, než koho znáte z fotografie, doporučila bych zmizet. Jděte na záchod a klidně odejděte. Pokud má člověk potřebu lhát, tak je tam nějaký problém. Je lepší být paranoidní a chránit se než se nechat dotlačit do situace, která může být nebezpečná. Závěrem bych doporučila potkat se na veřejném místě a nikomu neposílat peníze, to je ale snad jasné.

A co když člověk setkání oddaluje?

Tak se s vámi pravděpodobně potkat nechce. Bohužel je časté, že si zejména muži na seznamkách ověřují, jak si stojí. Mají doma partnerku, ale chtějí se pobavit a získat pocit, že "by mohli". Mají pocit, že nepodvádí. Takové chování ale nabourává sebevědomí ženy na druhé straně, která navíc neví, že to muž z ničeho nic ukončil, protože mu na to přišla manželka. Myslí si, že je to její chyba, že něco pokazila.

Hledáme ve špatném rybníčku

Odvíjíme naši sebehodnotu od úspěchu v online seznamkách?

Rozhodně. Dokonce existuje závislost na Tinderu, kdy podle shody s ostatními lidmi hodnotím svou úspěšnost a cenu. A když o nás zájem není, myslíme si, že je s námi něco v nepořádku. Pocit neúspěšnosti na seznamkách je pro spoustu lidí zničující. A to právě kvůli optice "seznamka je pro zoufalce, je to moje poslední možnost a nechtějí mě ani tam". Spíš je to ale způsobené tím, že si vybíráme ve špatném rybníčku, kde nemůžeme uspět, ale nevíme to.

Co tím myslíte?

Je důležité nemít přehnaná očekávání a očekávat nesplnitelné. Žena kolem padesátky může chtít 40letého, bohatého, atraktivního a aktivního muže, ten ale bohužel nejspíš nečeká na 50letou ženu. Nebo pokud budu rozvedená žena se čtyřmi dětmi, musím bohužel počítat s tím, že zájemců nebude tolik, jako kdybych byla bez závazků. Musím přizpůsobit očekávání tomu, kdo jsem já a co nabízím. Prostě bych měla hledat hodného muže, který bude "pro rodinu" a bude mít rád mě i mé děti. Nejspíš to ale nebude bohatý muž, který mě bude brát na Maledivy. Je důležité hledat někoho, kdo touží po někom, jako jsem já. Pak je šance na úspěch opravdu větší.

Údajně také platí, že čím déle je člověk na seznamce, tím méně se seznamuje…

Ano, říkáme si totiž: "Jo, tenhle je dobrý, ale co když je tam ještě lepší." Takové uvažování je přitom konec úspěchu. Stejně tak jako to, když chcete dlouhodobý vztah, ale máte několik postranních kamarádů s benefity. Pokud chcete vztah, musíte do toho jít naplno, jinak to nemůže fungovat. Není tam jinak ta potřebná energie, pozná se to.

Mluvte o tom, že jste singl

Zmínila jste ženy přes 50. Jaký úspěch mají v seznamkách?

Pro ženy tohoto věku je online seznamování velice nespravedlivé. Mají u profilu napsané číslo, které spoustu mužů odradí, protože by chtěli mladší. Je to dáno tím, že se často s ženou stejného věku rozvedli a chtějí něco jiného, nového. Přitom kdyby se třeba potkali na baru, tak ho může žena zaujmout tím, jak je atraktivní, vtipná a že zná svou hodnotu. Než pak muž zjistí, že je jí 50, už je zamilovaný. Stejně tak ale mají problém ženy ve věku 35 až 38, u nichž se spousta mužů domnívá, že budou chtít zakládat rodinu. Nejlépe je na tom skupina žen kolem třiceti, které si vybírají muži od 25 až do 50 let.

Co byste ženám, které nejsou ve favorizované skupině, radila?

Aby se znovu dostaly do hry a chodily na rande i s muži, kteří nejsou primárně jejich typ. Aby zapracovaly na svém sebevědomí a neměly nastavené, že je tohle jejich poslední šance. Vedle seznamky je důležité chodit ven, být takzvaná "yes woman", která neodmítne žádnou událost, i když se nekoná v její sociální bublině. Dobré je si také najít nový koníček a především o tom, že jsem singl a chci se seznámit, všude mluvit. Nikdy nevíte, kdo má svobodného známého, který by se k vám hodil. Zároveň by bylo také skvělé, kdybychom začali mluvit o tom, že na seznamkách jsme a jaké to přináší problémy a pochyby. Mohli bychom se navzájem povzbudit a uklidnit, že nejsme sami, kdo má někdy pocit, že je nikdo nechce.

Video: Vojtko: Mám klienty závislé na pornu i seznamování. Karanténa párům ale i prospěla (21.5.2020)