"Kde pracuješ?" Takové otázky při seznamování neuslyšíte. Pandemie změnila priority

"Chcete lásku? Naočkujte se. Cupid má v toulci nový šíp: očkovací průkaz. To je dnešní pas k prožití romantiky," říká Helen Fisherová, spoluautorka americké studie Singles in America. Její výsledky ukazují, že je pro nezadané lidi rozhodující, aby byl jejich budoucí partner očkovaný. Studie seznamovací aplikace Bumble zase reflektuje, jak pandemie ovlivnila přemýšlení svobodných o vztazích - téměř polovina dotazovaných uvedla, že hodlá "resetovat" svůj způsob randění.

Podle dat z americké studie Singles in America, provedené letos v září na pěti tisících nezadaných ve věku 18 a 98 let, by celých 60 procent lidí nemělo sex s neočkovanou osobou a více než 52 procent lidí by s ní nešlo ani na rande. Tento trend se dostává i do české společnosti a kopíruje výsledky americké studie. Ta říká, že pro 58 procent dotázaných je očkování jednou z klíčových otázek.

Nezájem, zda budete chtít mít děti? Důležitá je vakcinace

"V naší praxi se nyní setkáváme s dost podobným trendem. Troufnu si říct, že u nás se jedná až o 70 procent klientů, kteří mají požadavek, aby jejich potenciální partner buď byl, anebo naopak nebyl očkovaný. U zbylých klientů se otázka vakcinace vůbec neobjevuje," vysvětluje Kristýna Mertlová, majitelka seznamovací agentury Date2K a Tvoje láska.

Podle ní ještě před rokem byly důležité otázky týkající se dětí, povolání a sociálního postavení. Nyní je otázka stran očkovanosti postavená na úroveň důležitých otázek k založení rodiny a potomků. Zdravotní stav se tak stal stěžejním tématem při seznamování, což potvrzuje také zmíněná americká studie. "58 procent dotázaných uvedlo, že je očkování důležitější než politický názor a náboženství," uvedla Fisherová s tím, že zatímco minulý rok procento nezadaných, kteří toužili po manželství, dělalo 58 procent, tento rok se jedná o 78 procent.

Změna ve způsobu randění: schůzka bez alkoholu

Průzkum, odrážející trendy v randění pro letošní i následující rok, vytvořila také seznamovací aplikace Bumble. Výsledky ukázaly, že téměř polovina z dotazovaných svobodných hodlá změnit svůj způsob randění. 59 procent respondentů uvedlo, že po měsících pandemie ví lépe, co od svého protějšku očekává, a že chce být s touto představou k druhé straně upřímný.

Pro takový přístup aplikace uvádí pojem "hard-balling", který jednoduše říká, že po měsících sebereflexe v karanténě víte, co chcete, a že si nehodláte s druhou stranou zahrávat. Svému protějšku dáte jasně najevo, co od seznámení - ať už toužíte po vážném vztahu, nebo jen flirtu - očekáváte.

Zajímavým výstupem také je, že 34 procent respondentů uvedlo, že oproti době před pandemií půjdou mnohem raději na takzvané suché rande - tedy na schůzku, na které se nebude pít alkohol.

S ohledem na možné zavedení dalších lockdownů seznamovací on-line platforma Plenty of Fish naopak vytvořila termín "hesi-dating", jímž si můžete označit svůj seznamovací profil. Tím podle portálu Independent říkáte: "Randění je mi lhostejné. Nejsem si jistá, zda se chci stýkat vážně nebo jen ledabyle, protože celý život je v současné době nejistý."

"Pokud byl rok 2020 rokem sebereflexe, 2021 je rokem zkoumání a tento trend bude pokračovat i v příštím roce," okomentovala pro britský deník Naomi Walklandová, ředitelka společnosti Bumble pro Velkou Británii a Irsko.

