Proč jsou ženy nevěrné? Tady je 12 nejčastějších důvodů

Nevěra má na partnerské vztahy, ale i rodinu devastační dopad. Ještě pořád panuje přesvědčení, že jsou to obvykle muži, co podvádějí: otisk cizí rtěnky na límci košile nebo závan dámského parfému se staly konec konců příslovečnými. Není to ovšem pravidlo; i ženy podvádějí a rozhodně za muži v této disciplíně nezaostávají.

Co je ovšem k tomu vede? Podle párových expertů jsou za tím i obecně zvýšená očekávání, která od partnerství máme. Od manželství si ženy za poslední desetiletí víc než pouhou finanční oporu: toužíme po štěstí, emočním naplnění, kvalitním sexuálním životě, i po tom, aby nám tento muž byl nejlepším přítelem.

Z jakých důvodů vlastně ženy podvádějí? Dozvíte se v grafice.