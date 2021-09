Odborníci odhalili, proč jsou lidé nevěrní. Překvapením je, co všechno hraje roli

Studie publikovaná v Journal of Sex & Marital Therapy ukazuje, jak důvody k nevěře ovlivňují povahu dané aféry. Akademici zjistili, že lidé, kteří podvádí z nedostatku lásky či z naštvání, mají tendenci začít si poměr, který je delší a ve výsledku tak nahradí vztah původní. Ti, kteří „zahnuli“ v opilosti nebo kvůli momentálnímu stresu, měli kratší a méně sexuálně uspokojující aféru.

Autor studie Dylan Selterman se se svými kolegy rozhodl poukázat na to, že za nevěrou stojí různé důvody, například snaha zvýšit si sebevědomí nebo touha vyzkoušet si různé sexuální partnery. „Téma nevěry mě začalo zajímat poté, co jsem pracoval na studii o snech. Ukázalo se, že lidé často sní o tom, že podvádí svého partnera nebo naopak on je,“ vysvětluje Selterman, který působí na fakultě psychologie na univerzitě v americkém Marylandu.

Podvádí se kvůli vzteku i z touhy zvýšit si sebevědomí

Zmíněná studie sledující důvody k nevěrám zkoumala 495 respondentů, kteří se minimálně jednou dopustili mimopartnerského styku. V dotaznících zúčastnění vyplnili důvody, které je vedly k cizoložství, dále pak povahu svého chování během dané aféry a také její výsledek. Na základě těchto informací výzkumníci pojmenovali osm hlavních důvodů nevěry. Čtyři z nich byly přímo spojené s primárním vztahem - vztek vůči partnerovi, nedostatečný pocit lásky, závazku a pocit odmítnutí. Další čtyři souvisely s touhou zvýšit si sebevědomí, vyzkoušet si více sexuálních partnerů, s požadavkem většího množství sexu a také se situačními faktory, jako je opilost a stres.

Výsledky ukázaly, že nevěrníci, jejichž motivace plynula z nedostatečné lásky vůči svým partnerům, měli aféry, které byly mnohem více emočně, intimně, intelektuálně i sexuálně uspokojující. Navíc aféry motivované absencí láskyplných emocí, touhou po nových sexuálních zkušenostech a snahou zvýšit si sebevědomí trvaly déle. Kratší trvání měly a méně naplňující po sexuální, emocionální i intelektuální stránce byly aféry vzniklé na základě konkrétní situace.

K nevěře se nepřiznávají ti, kteří podvádí kvůli touze po sexu

„Povaha aféry může na prvním místě vycházet z motivace daného člověka,“ říká Selterman. Ti z dotazovaných, kteří uvedli, že podváděli z hněvu či slabého pocitu vzájemného závazku, se ve většině případů s primárním partnerem následně rozešli. Respondenti, již byli nevěrní jen v rámci konkrétní situace (alkohol, stres), svůj vztah neukončili. K činu se pak spíše přiznali ti, kteří podváděli ze vzteku, než jedinci, kteří hněv nepociťovali.

O svých prohřešcích se méně často svěřovali dotazovaní, které k mimopartnerskému dobrodružství motivovala touha po větším množství sexu a nových sexuálních zkušenostech.

Výzkumníci uvádí, že emocionální a romantické aféry se objeví v životě párů, které nemají dostatečně zdravý partnerský vztah. „Takové milenecké páry si říkaly, že se milují, chodily spolu na rande, dávaly si veřejně najevo zalíbení. To vede k předpokladu, že když se lidé cítí ve stávajícím vztahu emocionálně neuspokojení, možná budou hledat hlubší, intimní romantické spojení jinde,“ vysvětluje Selterman.

Ten se svými kolegy nicméně zdůrazňuje, že povaha nevěry se liší vztah od vztahu a porozumět jejím důvodům může výrazně pomoci při řešení partnerských problémů.

