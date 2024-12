Jak se připravit na Vánoce, když jste single? Krásný advent si lze užít i o samotě

Advent a Vánoce mají být radostným obdobím, ale právě toto jejich tradiční pojetí může vyvolávat pocit nátlaku a osamění, zejména u lidí, kteří touží po partnerském vztahu, ale z nějakého důvodu v něm momentálně nejsou. Ať už je to kvůli bolestnému rozchodu, nebo prostě jen nemáte v lásce štěstí, předvánoční období může být pro single lidi velice stresující, ale to neznamená, že neexistují možnosti, jak si jej aspoň trochu užít - a to bez přemíry alkoholu nebo cukroví, kterými se snažíte potlačit negativní pocity.

