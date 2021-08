Bohuš Matuš a Lucinka, DiCaprio a modelka. Jaký věkový rozdíl je ještě v pořádku?

"Moralizovat věkový rozdíl je velmi komplexní a obtížné téma. Starší partner není vždy predátor a většina vztahů s věkovým rozdílem je plně funkčních a zdravých. Ale nemáme zodpovědnost ochraňovat mladé dospělé v situacích, v nichž mohou být zranitelní?" ptá se šestadvacetiletá autorka Chloe Lawsová v úvaze pro portál Glamour Magazine.

V článku otevírá téma vztahů s velkým věkovým rozdílem. Konkrétně si klade otázku, zda pouze fakt, že daná žena či muž není pod zákonem, stačí k tomu, aby byl takový vztah v pořádku. Upozorňuje, že je třeba přestat předstírat, že některé z těchto známostí nemají nic společného s misogynií, zneužíváním moci a touhou po kontrole.

Když není pod zákonem, je vše v pořádku

Jako příklad uvádí vztah 46letého herce Leonarda DiCapria a 24leté modelky a herečky Camily Morroneové. Jsou spolu čtyři roky a poprvé se setkali, když bylo Camile pouhých 12 let (nic ale nenasvědčuje tomu, že by se už tehdy jednalo o milostné vzplanutí). Představil je její nevlastní otec, DiCapriův přítel, Al Pacino.

Když o tomto téma autorka článku napsala už před dvěma lety na Twitter, mužští uživatelé této sociální sítě s ní nesouhlasili. Argumentovali, že je zahořklá kvůli tomu, že už není dostatečně mladá na to, aby sbalila milionáře (bylo jí tehdy 24), a že pokud je legální hranice k sexuálnímu styku ve Spojených státech 16 let, je vše v pořádku.

Autorka článku vznáší otázku, od kdy se legalita rovná morálce. "Ve Velké Británii byla do roku 1841 věková hranice pro sexuální styk a manželství 12 let. Do roku 1992 bylo legální znásilnění v manželství. Homosexualita byla uznána po roce 1967. A teprve nedávno se začaly úřady zabývat tím, že se bude trestně stíhat obtěžování na ulici," glosuje Lawsová.

V zahraničí Nicolas Cage, v Česku Bohuš Matuš

Leonardo DiCaprio v tom není sám. Na začátku roku si například vzal 26letou přítelkyni Riko Shibatovou 57letý Nicolas Cage a 62letá Madonna randí se 27letým tanečníkem Ahlamalikem Williamsem. Podobné vztahy nejsou výjimkou ani v českém prostředí, mediální pozornost si pravidelně získává vztah 47letého zpěváka Bohuše Matuše a jeho 18leté ženy Lucie. Podobný rozruch působil před několika lety vztah Jana Nedvěda a jeho manželky Pavlíny. Když se seznámili, oblíbenému folkovému zpěvákovi bylo 53 let, Pavlíně 15 let.

Za zmínku stojí také případ herečky Natalie Portmanové a zpěváka Mobyho. Ten ve svých memoárech napsal, že se spolu krátce scházeli, když mu bylo 30 a jí 22 let. Hvězda ságy Star Wars se vůči této vzpomínce ohradila. Byla překvapená, že toto krátké období popsal jako randění. Ona si jen vybavuje o mnoho let staršího muže, který se k ní choval děsivě.

Proč si nemůžeš najít někoho ve svém věku?

Lawsová píše, že je samozřejmě každý vztah i věkový rozdíl jiný. Osobně nevidí problém v tom, když chodí čtyřicetiletý jedinec s padesátiletým, ale nesedí jí, když se jedná o šestnáctiletého a šestadvacetiletého člověka. "Ta mezera v dospělosti a životních zkušenostech je příliš velká. Nechává příliš prostoru pro manipulaci a zneužívání. Vyvolává otázku: 'Proč si nemůžeš najít někoho ve svém věku?'" píše.

Vztahová koučka Eva Andriessen potvrzuje, že jsou lidé s velkými věkovými rozdíly emocionálně, intelektuálně i zkušenostně většinou jinde. Nicméně záleží na tom, na čem svůj vztah staví a co od něj očekávají. "Většinou se lidé zamilují a věk neřeší, ale mohou být i jiné důvody, proč lidé do takových známostí jdou. Obdiv, touha být s někým, kdo je více zkušený, či s někým, kdo se postará. Zda taková láska vydrží, záleží na mnoha faktorech stejně jako u vztahů, kdy jsou si partneři věkově blízko. Není nic špatného na tom, že se nám líbí o hodně mladší nebo starší jedinci. Myslím, že spousta lidí s tím má svou zkušenost, i když si jinak vybírají partnera podobného věku," říká.

Jsou mladší ženy lepší, protože je lehčí je ovládat?

Výsledky studie z minulého roku ukazují, že věkový rozdíl mezi 5 až 15 lety má mezi sebou 8,5 procenta sezdaných amerických heterosexuálních párů. Pouhé 1,3 procenta z tohoto čísla tvoří páry, v nichž jsou starší ženy. Lawsová otevřeně popisuje, že ona i její přítelkyně mají zkušenost s pozorností od starších mužů během dospívání. Její mužští přátelé a známí takovou pozornost od žen nezažili. "Jedná se o klasickou misogynii, kdy nejsou starší ženy pro muže atraktivní a raději je vymění za mladší? Nebo jsou mladé ženy lepšími partnerkami pro dospělé muže, protože neznají svou hodnotu a je jednodušší je ovládat?" ptá se novinářka.

Andriessen potvrzuje, že výrazně starší muž nebo žena může snadněji manipulovat s člověkem, který ještě nemá tolik zkušeností ve vztahu a není emocionálně vyzrálý. "Jedna žena se mi svěřila, že nemohla vyjádřit svůj názor ve vztahu s o 16 let starším mužem. Nazýval ji dítětem bez zkušeností a po šesti letech se rozešli. Manipulace se však běžně děje i ve vztazích s podobným věkovým rozdílem," dodává.

Ve své praxi se setkává s lidmi, kteří mají velké věkové rozdíly a většinou řeší běžné věci jako jiní klienti. "Často jsou to problémy v komunikaci, které by však měli i v jiném vztahu. Setkávám se i s tím, že ženy živí nebo podporují výrazně starší muže. Přesto je ve společnosti zakotveno, že jsou takové ženy zlatokopky," popisuje.

Spíše než věk je podle Andriessen důležité, s jakými vzorci v chování do vztahu vstupujeme. Pokud jsme spíše submisivní, vyhýbáme se konfliktům a chceme být s každým za dobře, je velká pravděpodobnost, že si přitáhneme do života muže či ženu, která nás bude manipulovat. "Často mají takovou vztahovou dynamiku lidé, kteří se naučili být příliš hodní a poslušní jako děti. Museli ustoupit a být ticho, aby byl doma klid," vysvětluje koučka.

Lawsová v závěru článku píše, že se obecně má za to, že je pozornost od starších mužů lichotivá. Znamená to - a muži to často sami říkají -, že je daná dívka či žena na svůj věk vyspělá, je lepší, jiná. "Spoustu situací jsem proto nevnímala jako obtěžování, i když jsem se cítila nepříjemně. Přála bych si, aby tehdy někdo zakročil a varoval mě, že o mě starší muži nemají zájem kvůli mé bující zralosti."

