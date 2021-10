Volby: Muži nerozumí všemu. Zakroužkovat ženy prospěje i jim, míní iniciativa

Projekt Zakroužkuj ženu vybízí voliče, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny našli ve straně, kterou preferují, alespoň jednu ženu, jíž by chtěli věnovat svůj preferenční hlas. „Výzvy k tomu, že se má kroužkovat určitý typ kandidátů, mají v Česku tradici, nejde tedy o něco, co by samo o sobě pobuřovalo. Důležitý je samozřejmě způsob a obsah zdůvodnění, spojený s výzvou,“ míní politolog z Masarykovy univerzity Roman Chytilek.

Skupina dobrovolníků se dala dohromady na přelomu června a července v reakci na zahájení kampaně koalice Pirátů a starostů, kteří mezi krajskými lídry představili jen jednu ženu - místopředsedkyni Pirátů Olgu Richterovou, která kandiduje v Praze. V současnosti má dvojkoalice lídryně dvě, protože původní jednička z kraje Vysočina odstoupila ze zdravotních důvodů. „Nejedná se ale jen o Piráty a STAN, v jiných stranách to není o moc lepší,“ podotýká mluvčí iniciativy Matouš Turek.

V letošních volbách kandiduje historicky nejvíce žen, 31,7 procenta. I lídryň je doposud nejvíce. Ale podle Turka jde také o to, zda jsou kandidátky na volitelných místech. Situaci pro ně ještě znesnadňuje to, že se některé strany spojily do koalic, a musely se tak o místa „podělit“.

„Když se člověk podívá na Prahu, odkud jsem já, tak obě koalice mají na předním místě nebo dvou pozicích ženy, ale veškerá další volitelná místa jsou obsazena muži,“ říká mluvčí iniciativy. „A to se bavíme o Praze, kterou asi koalice považují za liberálnější. Ale třeba v Pardubickém nebo Olomouckém kraji se v případě koalice SPOLU stalo, že na prvních osmi nebo devíti místech není ani jedna žena,“ doplňuje Turek pro Aktuálně.cz. Podle analýzy Zakroužkuj ženu je nejčastějším nejvyšším umístěním žen pátá pozice.

Jedním z častých argumentů proti kroužkování žen je to, že by voliči měli brát ohledy zejména na kompetence, nikoliv na pohlaví. To si myslí i šestadvacetiletá Nikola, která je rozhodnutá letos k volbám jít. „Upřímně si myslím, že by lidé měli kroužkovat toho, komu důvěřují, a ne tam za každou cenu cpát ženské jen proto, že jsou v menšině," řekla redakci.

Nutnost pečlivého výběru si uvědomuje i student Tomáš, který bude volit v Královéhradeckém kraji. „Politika sama o sobě je pro ženy dost nepřátelským prostředím, takže cítím zodpovědnost jim ukázat, že je v politice chceme. Obzvlášť poté, co vidíme Čaputovou na Slovensku,“ říká. „Nicméně to musí být uvážlivé. Jsou ženy, které bych do funkce spíše nechtěl,“ dodává.

I lidé z 12. místa se mohou ocitnout ve sněmovně

Podle Turka je na kandidátních listinách kompetentních žen dostatek, včetně současných a bývalých poslankyň, které se v některých případech ocitly až ve druhé nebo třetí desítce kandidátů. „Tohle mě vyloženě zaskočilo. Sestavování pořadí na kandidátkách podle kompetence je poměrně iluzorní, to, co si coby voliči představujeme jako kompetence, si strana nemusí vykládat stejně,“ komentuje mluvčí iniciativy Zakroužkuj ženu.

„Na kandidátních listinách je dost nejen mužů, ale i žen, které mají zkušenost z nižších pater politiky, je tam mnoho starostek, místostarostek, jsou tam lidé se zkušenostmi ze středně velkých a velkých firem nebo významných neziskových organizací,“ pokračuje.

Aby dobrovolníci z projektu usnadnili voličům výběr, připravili databázi všech ženských kandidátek, v níž lze filtrovat podle preferované strany a kraje. Iniciativa zařadila devět partají s volebním potenciálem alespoň pět procent a profily kandidátek opatřila medailonky žen, jimiž se samy prezentují.

Turek také upozorňuje, že všichni lidé, kteří byli vybráni na kandidátní listiny, by měli být kompetentní. „Kroužkování je zcela běžná součást české politiky. Strany musejí počítat s tím, že i lidé z 12. místa se mohou dostat do sněmovny. Stranu, která si do sedmého místa zařadí kompetentní lidi a zbytek tam vybere náhodně, bych volit nechtěl,“ míní.

Politolog: Kroužkování neurazí, ale iniciativa je úzce zaměřená

Mluvčí iniciativy je přesvědčený, že udělování preferenčních hlasů je dobrý způsob, jak dostat více žen do politiky. „Češi mají s kroužkováním zkušenost a přesvědčení, že mohu ovlivnit výsledky voleb nejen v tom, jaká strana se tam dostane, ale i kdo konkrétně se tam dostane, v České republice poměrně zakořenilo, speciálně od voleb 2010, kdy se hodně vyměnilo složení sněmovny oproti původnímu složení kandidátek,“ připomíná období, kdy voliči rozhodli například o tom, že ve sněmovně skončí tehdejší místopředseda ODS Ivan Langer. Mandát naopak získali i někteří kandidáti, kteří se pohybovali okolo 20. místa. „Nenastala přitom žádná diskuse o tom, jestli ti lidé náhodou nejsou neschopní,“ podotýká Turek.

Kroužkování je schůdným nástrojem pro českého voliče také podle politologa a odborníka na voličské chování Romana Chytilka. „Je to způsob, který nechává úvahu a rozhodnutí o tom, zda je v politice potřeba více žen, na voličích. V tom je oproti těm, které by něco direktivně stanovovaly, přijatelný, zvlášť, pokud si uvědomíme, že většinu elektorátu tvoří právě ženy,“ říká. Na to spoléhá i Turek, který zmiňuje, že na opatření shora je česká společnost s ohledem na historickou zkušenost citlivá.

Chytilek potvrzuje, že voliči využívají preferenčních hlasů poměrně hojně. „Změny v pořadí díky preferenčním hlasům nejsou neobvyklé. Větší strany proto často nominují i na nižší pozice kandidáty s četnými sociálními vazbami, kteří mají šanci je získat. Není totiž úplně zřejmé, zda je každý volič od počátku rozhodnut, že zvolí určitou stranu či koalici a pak kroužkuje, nebo naopak dává preferenční hlas někomu, koho zná, má ho rád nebo mu věří, a strana se s tím "sveze".

Že by se kroužkování žen masivně rozšířilo, si však politolog nemyslí. „Zakroužkuj ženu je jednou z mnoha iniciativ, které voličům radí, jak mají kroužkovat. Začalo působit těsně před volbami a je otázka, zda má šanci se rozšířit mimo sociální bubliny, které jsou k zastoupení žen citlivé už teď. I obsah jejich webových stránek je orientovaný na hodně úzkou cílovou skupinu, trochu s nadsázkou na politology, které výzkumně zajímá fungování politických systémů,“ míní.

Nemůžeme se divit, že muži některá témata neřeší

Turek je přesvědčený, že větší podíl žen v politice je v zájmu žen i mužů. „V České republice jsou školství a zdravotnictví feminizované obory. Zákonodárství k těmto oblastem života je dost omezené právě pohledem zákonodárců, kteří tomu nerozumí. V lednovém a únorovém lockdownu se zavřely školy a školky oproti jiným státům radikálním způsobem. Ex post se ukázalo, že ženy ve zdravotnictví se buď nepostarají o své děti, nebo nepřijdou do práce,“ uvádí příklad.

Jako další vzorovou situaci zmiňuje nedávnou debatu lídrů za Olomoucký kraj. „Moderátor se ptal na problematiku spádových škol. Zmínil, že někteří rodiče si mění trvalé bydliště, aby se jejich dítě dostalo do spádové školy. Bylo tam sedm mužů, a ani jeden to nepovažoval za problém, někteří popřeli jeho existenci, někteří řekli, že o tom nikdy neslyšeli, a jeden začal tvrdit, že by to bylo tak administrativně náročné, že by to přece nikdo nedělal,“ říká.

„Pokud si takto navolíme zákonodárný sbor, nemůžeme se divit, že některé pro nás běžné problémy nebude řešit. Jestliže máte rodinu a jste muž, bylo by pro vás dobré, aby bylo v parlamentu alespoň o něco více žen,“ je přesvědčený mluvčí Zakroužkuj ženu. „Pokud se žen do sněmovny dostane přes čtvrtinu, budeme rádi, pokud to bude ke třiceti procentům, bude to úspěch,“ uzavírá.

