Kouzlo Vánoc, nebo jen neplacená práce žen? Jak nebýt tyto svátky na vše sama

To, že na sebe ženy o Vánocích berou větší část s nimi spojených příprav a doléhá na ně větší míra stresu, není překvapivé. Svátky v tomto ohledu odrážejí stav, který je obvyklý i ve zbytku roku. Například podle dat Sociologického ústavu Akademie věd ČR z roku 2020 ženy uklízejí v 76 procentech případů, vaří v 79 procentech případů a praní se věnují téměř stoprocentně jen ony. Výrazně častěji také pomáhají dětem s přípravou do školy. A není důvod, proč by to právě v prosinci mělo být jinak.

Může se navíc snadno stát, že na ženy padne také obstarávání dárků pro spolužáky dětí i pro partnerovu rodinu. Zakladatelka projektu Férová domácnost Martina Dvořáková upozorňuje, že svátky jsou pro ženy o to více stresující, že jsou plné pevně daných termínů. "Člověk, který má na starost většinu domácích prací během roku, si může někdy ulevit tím, že ji odloží, pokud se mu nechce nebo je třeba nemocný. Ale před Vánoci musí přípravy stihnout do konkrétního data a vše se musí odehrávat podle pevně daných scénářů," popisuje úskalí "svátků klidu".

Nesváteční svátky

Není tedy divu, že je mnoho žen, které si svátky příliš neužívají. Ukázalo to třeba šetření spisovatelky Eve Rodsky proslulé knihou Fair Play, pojednávající o dělbě domácích prací. Ta vyzpovídala okolo pěti set žen a zjistila, že na svátcích pro ně často není nic svátečního. Dvořáková k tomu upozorňuje, že konec roku bývá vyhrocený také v placených zaměstnáních, a tak toho může být na ženy opravdu příliš.

Jedním z hlavních aspektů vánočních příprav je to, že velká část z nich je pro zbytek rodiny neviditelná. Podobně jako takzvaná druhá směna žen po zbytek roku. Těm, kteří se na přípravách nepodílejí vůbec nebo v menší míře, tak může připadat, že se opravdu děje nějaké vánoční kouzlo.

"Kdybychom se zeptali lidí, co je pro ně kouzlo Vánoc, pravděpodobně to budou věci, které z většiny zajišťuje maminka, manželka, partnerka či dcera," vyjmenovává Dvořáková. Spolu s manželem se proto snaží konec roku trochu "odkouzlit". Jejich děti vědí, že dárky od Ježíška zajišťují rodiče, zároveň ale píšou Ježíškovi dopisy. Rodiče chtějí, aby si děti uvědomovaly, že každé "kouzlo" vždy stojí někoho práci.

Hlavně to nezkazit ostatním

Přitom to nemusí být jen práce fyzická, ale i mentální a emoční. I v případě, že někdo udělá část úkolů, je potřeba na ně myslet, práci přerozdělit a řídit. Nutná je také práce se svými emocemi, které se během celého procesu přirozeně objevují. Dvořáková přitom zmiňuje, že právě o svátcích je to ještě citelnější - unavená a vystresovaná žena svým rozpoložením nechce zničit pracně vytvořenou vánoční atmosféru.

Zakladatelka projektu Férová domácnost má pocit, že v mladší generaci žen vzniká ještě silnější tlak na tuto práci s emocemi. "V generaci mojí mámy ženám také vše leželo na bedrech, ale pak si prostě ulevily tím, že jim ruply nervy. Některé z nich si možná tolik nedávaly za úkol držet emoce na uzdě. Já si přeju, aby vše proběhlo v pohodě, a nechci to kazit ostatním, i když já sama si to tolik neužívám," zmiňuje s tím, že svátky nemá příliš v oblibě. Práce s emocemi se tak stává ještě náročnější.

Diskuse na podobné téma se objevila třeba i na sociální síti Reddit, kde si jedna uživatelka posteskla nad tím, že celé "kouzlo Vánoc" je jen neviditelnou prací žen, což si uvědomila ve chvíli, kdy začala sama žít se svým partnerem. "Zjistila jsem, že všechno to, co bylo na Vánocích výjimečné, byla práce mojí mámy. Teď pro nás dělám všechnu tuto práci já, a kdybych to nedělala, Vánoce by zkrátka nebyly," zmiňuje.

Čas na "revoluci"

Nabízí se otázka, proč ženy zkrátka nepoleví a neudělají stávku ve stylu Islanďanek, které na konci října vstoupily kvůli přetrvávajícímu rozdílu v odměňování žen a mužů do stávky. Připojila se i premiérka a ženy bojkotovaly vše včetně domácích prací. Zřejmě je těžké v podobném stylu vypustit vánoční přípravy kvůli společenským tlakům. Skrze genderové stereotypy totiž vnímáme to, jak vypadá domácnost, hlavně jako vizitku žen.

"Neplacená práce se zpravidla odehrává v soukromí, ale Vánoce jsou specifické tím, že mají domov otevřít ostatním. Předpokládá se, že budeme chodit na návštěvy a naopak necháme ostatní, aby zakusili naši rodinnou atmosféru," připomíná Dvořáková.

Namístě je podle ní tedy kompromis. Do příprav by se měli zapojit i ostatní členové rodiny včetně dětí a ženy mohou pracovat na tom, aby na sebe nebyly tak přísné a nekladly na sebe vysoké nároky. Jakkoliv je to kvůli odlišné výchově chlapců a dívek i společenskému naladění těžké.

"Když se muž zapojí jen tím, že přinese domů stromeček a kapra, tak se nemůže divit, že je jeho partnerka přetížená. Řešením ale není ani to, že se žena na všechno vykašle. Ideální je, aby oba přiložili ruku k dílu už na začátku prosince, z něčeho třeba slevili a hlavně se včas domluvili, co pro ně znamenají pohodové Vánoce," navrhuje.

Nepřekvapí, že klíč vidí v komunikaci. Jako pomůcku je možné použít Audit domácnosti, který Dvořáková nabízí na stránkách Férové domácnosti. Připravila i speciální vánoční verzi. V rámci něj spolu partneři proberou podrobný seznam prací v domácnosti, které vykonávají a kolik času nad nimi stráví.

Sama autorka projektu se třeba s partnerem dohodla na tom, že se budou obdarovávat pouze v rámci nejužší rodiny, žijící v jedné domácnosti. "Ženy totiž často přebírají zodpovědnost za vztahy v celé širší rodině a i u nás platilo, že to leželo víc na mně," vysvětluje. Na samotné svátky rodina odjíždí na chatičku v lese, kde není ani elektřina. "Tím spousta věcí odpadá a je potřeba vše udělat jednoduše. Je opravdu důležité o tom mluvit. S manželem jsme se na začátku vztahu shodli, že Vánoce nejsou jen moje zodpovědnost. Vidíme to stejně," dodává.

Pomoct může také zapojit do příprav děti - ale bez ohledu na gender. "Vánoce jsou dobrá příležitost, jak je v tomto učit empatii. Vytvářet jim vánoční atmosféru, aniž by věděly, že je za tím něčí práce, mi nepřijde dobré," věří Dvořáková.

Podstatné je ale komunikovat a reorganizovat rozdělení práce v domácnosti i s tím spojené mentální a emoční zátěže po celý rok. Nedá se předpokládat, že pokud je žena celý rok "manažerkou domácnosti", bude zrovna v jeho závěru něco výrazně jinak. Vánoce jsou spíše zvětšovacím zrcadlem běžného uspořádání v rodině i ve společnosti. Audit domácnosti tak může být i dobrým novoročním předsevzetím.

Video: Muži jsou kasičky, ženy rodí děti. Česko je úplně vychýlené, popisuje novinářka (3. 11. 2023)