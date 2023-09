Máte doma uklizeno? Proč jsou populární profily o úklidu a co nám říkají o ženství

Videa a rady o úklidu získaly na oblibě, podobně jako TikTok obecně, během pandemie. "Tehdy byl domácí prostor ten jediný, který jsme měli pod kontrolou," vysvětluje digitální antropoložka Marie Heřmanová, proč za poslední tři roky stoupl zájem o zvelebování našich domovů. Obsah týkající se domácnosti zároveň mohli každý den tvořit i influenceři, nehledě na počty nakažených.

Na Instagramu převažují spíše videa s praktickými tipy, které podle Heřmanové v posledních letech mizí z tradičních médií a sociální sítě přebírají jejich roli. Na TikToku jsou populární také videa, která působí až meditativně a mají v sobě prvky takzvaného ASMR. Zatímco posloucháte šplouchání vody, vrnění vysavače a zvuk drhnutí, zaneřáděný byt se v několikavteřinovém videu promění v nadpozemsky čistý. "Je popsané a dokázané, že tento žánr má uklidňující účinek," říká odbornice.

Úklid doma i v hlavě

Klid a uklidnění se přitom často odráží i v samotných názvech nebo anotacích profilů. Asi nejsledovanější českou "cleantokerkou" je žena, jejíž profil nese název Úklid pro klid. Autorka profilu Tady je uklizeno zase tvrdí, že "pořádek doma znamená pořádek v sobě". S trochou nadsázky by se ostatně dalo říct, že vůbec první cleanfluencerkou byla Japonka Marie Kondo, propagátorka minimalismu a odbornice na organizaci domácnosti, podle níž je příčinou chaosu v našich životech přehršel věcí.

Zpráva je tak jasná: úklid už není povinností, otravnou zátěží a druhou směnou žen, jíž tráví v průměru více času než muži, ale meditativní činnost, díky níž si zajistíme psychickou pohodu. Kousek pravdy na tom zřejmě bude, většina lidí se asi cítí lépe v uklizené domácnosti než v takové, která vypadá jako po výbuchu. Také některé výzkumy ukazují, že nepořádek má spojitost s depresí a únavou. A naopak - neschopnost udržovat svůj životní prostor může být projevem deprese nebo jiných psychických potíží.

Britská studie výzkumnic Emmy Casey a Jo Litter publikovaná v The Sociological Review ale ukazuje, že pojetí úklidu coby terapie a duševní očisty má i své skryté a temnější významy. "Domníváme se, že v současném systému se úklid prezentuje jako terapeutická činnost, která má ženám ulevit od stresu. Příčinou tohoto stresu je přitom sám neoliberální systém a patriarchální uspořádání společnosti," píší.

Heřmanová s tímto výkladem souhlasí a dodává, že zde vnímá i politickou rovinu "úniku do domova" ze světa, nad nímž nemáme kontrolu. "Další rovina je, že z něčeho, co v rámci druhé směny musíme dělat, se stává estetizovaná záležitost, která se zároveň dá zpeněžit. Pro matku v domácnosti to zároveň může být zdroj příjmů z činností, které by stejně dělat musela. Vnímám v tom i překryv s konzervatismem ve smyslu, že správná žena musí mít správně uklizený domov," přemýšlí antropoložka.

Nejvýraznější je podle ní přitom rovina genderová. Nejspíš nepřekvapí, že drtivou většinu cleanfluencerek i jejich sledujících tvoří ženy, i když k tomu neexistují přesná data. Na ženách tak leží většina starosti o úklid a psychicky vyčerpávající "řízení domácnosti" nejen za zavřenými dveřmi domovů, ale i na sociálních sítích.

"Obsah na jejich profilech tedy není kontroverzní, nenarušuje žádné společenské normy," říká Heřmanová, která dlouhodobě upozorňuje na to, že právě ženy hospodyně jsou na sociálních sítích jednou z nejlépe přijímaných identit. "To, že jsou extrémně populární ženy, které si doma uklízejí, určitě říká něco o tom, jak prezentujeme ženství," dodává.

Jako matka, jako babička

Jednou z českých cleanfluencerek je dětská sestra na rodičovské, která spravuje svůj profil Perfekcionistka Eliška. Ukazuje, jak vyčistit šňůry na prádlo, zveřejňuje týdenní výzvy a radí, jak na páchnoucí lahve na vodu. Zmiňuje, že všechny generace žen v její rodině byly velmi důsledné v úklidu, a když jí i babička řekla, že by mohla ostatní ženy péči o domácnost učit, rozhodla se to zrealizovat. Tvrdí, že dokáže být nesvá i z křivě poskládaných talířů, což ji ale odnaučuje roční dcera.

Jako jedna z mála tvůrkyň obsahu o úklidu však Eliška alespoň lehce nabourává genderové normy. V jejích videích se občas mihne i manžel, který třeba umývá nádobí, a čas od času se ptá svých sledujících, kdo by měl podle nich doma uklízet. Nedávno s toutéž otázkou oslovovala i kolemjdoucí na ulici. Většina se jich shodla, že by měli uklízet všichni (ať už je realita jakákoliv). "Myslím, že se dnešní mladší generace mužů do chodu domácnosti zapojuje mnohem více než naši tatínkové a dědečci. A já jsem za to moc ráda. Manžel se snaží," říká.

Přiznává, že od té doby, co působí jako influencerka, se paradoxně potýká s větším nepořádkem, a na svém profilu se to nebojí občas ukázat. Není divu, zdání autenticity je na sociálních sítích v poslední době cennou komoditou. "Přechod z Instagramu na TikTok je přechod od dokonalého luxusu k autenticitě a každodennosti. Určitě má větší úspěch, když někdo ukazuje, jak si uklidit, než když ukazuje dům, který vypadá pořád skvěle, protože má pravděpodobně uklízečku," vysvětluje Heřmanová.

Recept na úspěšný profil je tedy balanc mezi dokonalostí a dosažitelností. "Kultura influencerů stojí na tom, že prezentují život, který vypadá zvladatelně, ale ve skutečnosti je to hrozně pracné a většina lidí to tak nemá. Díváme se na to, protože to působí dobře a dosažitelně, ale domov většiny z nás takto nevypadá," zmiňuje.

Influencerka Eliška říká, že si život v nepořádku neumí představit. "Úklid pro mě znamená zdraví, klid na duši, domov život," vyjmenovává. Co dalšího pro nás ještě může znamenat? Touha po organizaci, pořádku a managementu vlastního života sílí v nejistých časech, jakými mohou být právě tyto. Již zmiňovaná pandemie, válka, inflace, klimatická krize a to, že si po dlouhé době myslíme, že se příští generace budou mít hůře než ty předchozí, ke klidu určitě nepřispívají. A tak je potřeba si uklidit alespoň doma.

