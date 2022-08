Každý se vyjadřuje k mému těhotenskému břichu. Je to to poslední, co chci slyšet

"Pořád mě překvapuje, jak má každý potřebu se nahlas vyjádřit k mému těhotenskému břichu. Neustále slýchám: Teda ty se nám už zakulacuješ; Teda to už jde dobře vidět; Ty už jsi hezky tlustá, kde se to vzalo? nebo nově: Nevím, nevím, holka, jak s tímhle břichem vydržíš ještě dva měsíce," popisuje třiatřicetiletá tisková mluvčí Nikola, která v říjnu čeká své první dítě.

"Takových poznámek je milion a nemusím říkat, že to je v hormonální bouři, po probdělé noci, v lítostivém stavu z tisíce změn, které se snažíte zprocesovat, to poslední, co chcete slyšet. A úplně přes čáru mi přijde, když vám někdo na břicho bez zeptání rovnou sáhne," myslí si.

I když jsou podle psycholožky a porodní asistentky Kristiny Zemánkové takové komentáře většinou myšleny jako projev zájmu o ženu a její stav, potvrzuje, že jsou nastávajícím matkám často nepříjemné. "Člověk se vyjadřuje k tomu, co vidí - že se ženě zakulacuje bříško. Obecně ale není vhodné vzhled kohokoli nevhodně komentovat. Vše, co se týká reprodukce, je velmi citlivé," říká Zemánková a vysvětluje, že lidé mohou na ženu nevědomky vyvíjet tlak a způsobovat v ní pochybnosti, zda je vše v pořádku.

Tohle vůbec nejsem já

I když se tak může zdát, že věty typu Ty máš velké břicho, nečekáš dvojčata? zní nevinně, žena může kvůli nim zažívat reálný stres a pochyby. "Zda není miminko příliš velké, zda ho zvládne porodit. Případně to v ní může vyvolávat obavy, zda je vše v pořádku, a pocity viny, zda nedělá něco špatně. A to může uškodit, žena potřebuje k porodu cítit důvěru ve své tělo a miminko, ne pochyby," vysvětluje Zemánková a dodává: "Navíc si jednoduše přejeme být krásné. Žena nechce poslouchat řeči, jak tloustne, a zažívat obavy, zda se dokáže vrátit k původní váze. Prostě zbytečný stres."

Nikola potvrzuje, že přijmout změny těla, které s těhotenstvím přicházejí, není jednoduché. "U mě to začalo zvětšením prsou o dvě až tři velikosti, pak se postupně přidalo bříško. Mnohokrát jsem zažila moment, kdy jsem seděla před zrcadlem a říkala si: Tohle vůbec nejsem já," svěřuje se nastávající máma. "Postupně mě změna tělesné konstrukce začala omezovat, nemůžu sportovat nebo se věnovat koníčkům, ve kterých jsem dosud byla velmi aktivní. Začaly přibývat zdravotní komplikace a různé neduhy, které mi přijetí nového stavu neulehčily. Navíc sotva se smíříte s tím, jak to je, tělo už zase vypadá jinak a vy se i cítíte jinak," říká.

Matka nemusí pro dítě vydržet všechno

Nikola pociťuje, že ve společnosti je stále spíše tabu říct, že má s měnícím se tělem či těhotenskými neduhy problém. "Ve svém okolí se setkávám s tím, že je to přece požehnané období, a tedy bys měla vše mlčky přijímat a ještě si užívat," přemítá. Její slova potvrzuje i Zemánková: "Rozhodně se o tom moc nemluví, a tak se svými pocity ženy zůstávají osamělé. To může způsobit, že si takové myšlenky vyčítají. V naší společnosti koluje velmi nezdravá představa, že matka musí pro dítě vydržet pomalu všechno a ještě jí to nesmí vadit. To je dost toxické a může to vést k značné frustraci žen v reprodukčním věku."

Když se Nikola se svými pocity blízkým svěřila, odpovědí jí bylo popření ve stylu: "Ale prosím tě, vždyť to na tobě ani není vidět!". "Takové reakce mě deptají, protože mám pak pocit, že nemůžu svobodně vyjádřit své emoce. Nebo že to, co cítím, je špatné," popisuje Nikola a dodává, že jsou samozřejmě i takoví, kteří jí polichotí a vyslechnou ji.

Společnost podle ní vyvíjí na ženy tlak, aby neustále vypadaly dobře, jak podle ní dokládá i krém proti striím. "Na obalu hlásá: Buďte půvabná v těhotenství i po porodu. To mě irituje pokaždé, když se jím mažu. Co když nebudu půvabná ani v těhotenství a po porodu už vůbec ne? Stanu se vyvrhelem společnosti? To teď říkám samozřejmě s nadsázkou, ale je každopádně úsměvné, že tam tato věta je," říká.

Je v pořádku, že nám těhotné tělo vadí

Řešením je podle Zemánkové zůstat autentická a nesnažit se naplnit představu, že ideální matka se musí pro dítě obětovat, tedy v tomto případě obětovat svůj vzhled. "Ženu může štvát, že přibírá, a je to úplně oprávněné. Nemusí dělat, že jí to nevadí. Zároveň pomáhá o sebe pečovat. Dopřát si hezké oblečení, wellness…," míní odbornice, podle které nespokojenost se vzhledem nemá co dělat s vděčností z těhotenství. "A už vůbec to neznamená, že není dobrá matka. Dobrá máma je autentická bytost, která umí vnímat potřeby sebe i svého dítěte a hledá balanc v jejich naplňování," vysvětluje.

Z toho logicky plyne, že poznámky okolí na měnící se tělo těhotné ženy opravdu ničemu nepomáhají. "Se svou psycholožkou jsem řešila, jak se vůči takovým komentářům ostatních lidí obrnit. Je dobré se od nich odosobnit, zůstat v klidu, ve svém středu. I když to se lehce řekne, je to sakra práce," říká Nikola a dodává další rozměr, který s komentáři a chováním okolí k těhotným ženám souvisí. "Když jdete na akci, místo toho, abyste se rozptýlila a zkusila myslet na něco jiného, než jak vás bolí v bedrech nebo žebrech, stokrát za večer odpovídáte na to, kdy máte termín, co to bude a jestli už máte jméno. Taky si dost pravděpodobně vyslechnete hned několik nevyžádaných příběhů od ostatních žen, jak to měly ony - většinou ale podtrhují jen ty dramatické zážitky nebo jdete domů s velmi motivující větou Však počkej po porodu, to teprve přijde, teď je to ještě pohoda," směje se ironicky Nikola.

Ve většině případů jí pomáhá promluvit si s ženami, které těhotenství prožívaly podobně. "Nedávno jsem potkala známou, která obecně ráda mluví přímočaře. Zeptala se: Tak jak? Na prd, viď? Já vím! Už jen to mě potěšilo. Že mi dala možnost neříct jen to, co se ode mě očekává, ale jak se opravdu cítím," zmiňuje Nikola.

Zemánková její slova kvituje: "Místo poznámek ke vzhledu a kulatosti je dobré se ženy prostě jen zeptat: Jak ti je? nebo Jak to zvládáš?.

