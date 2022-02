Rok vodního tygra bude přát novým plánům, opatrnost se vyplatí ve vztazích

Lunární Nový rok patří v Číně k největším svátkům roku. Číňané vítají příchod nového roku tradičně modlitbami v chrámech, ohňostroji a především rodinnými sešlostmi a hostinami. Domů se vydávají zástupy lidí pracujících či studujících ve velkých městech. Úřady odhadují, že lidé v Číně uskuteční během čtyřicetidenního období kolem Nového roku zhruba tři miliardy cest.

Kvůli novému typu koronaviru, který se objevil počátkem prosince 2019 v Číně a začal se šířit z jedenáctimilionového města Wu-chan ve středočínské provincii Chu-pej, byly již loni a předloni v řadě čínských měst všechny velké oslavy nového roku zrušeny.

Několik čínských provincií a měst je i před letošními oslavami lunárního nového roku ve stavu zvýšené pohotovosti z důvodu aktuálního šíření koronavirové varianty omikron. Například severočínská provincie Che-pej, kde se bude konat část letošních zimních olympijských her, vyzvala obyvatele, aby během období příchodu Nového roku omezili zbytné cesty.

Tygr symbolizuje odvahu i divokost

Tygr je třetím z 12 živočichů čínského zvěrokruhu a vládnout bude až do 21. ledna 2023, kdy jej vystřídá Králík. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek, pro rok 2022 a znamení tygra je to voda. Tygr (chu) je v čínské mytologii personifikací síly, energie, odvahy, divokosti a všeho, co s tím souvisí.

Lidé narození v tomto znamení (roky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) bývají rozenými vůdci a mívají také spoustu dobrých nápadů. Často jednají instinktivně a umějí si života užívat plnými doušky. Na druhou stranu mají sklon dělat ukvapená rozhodnutí, a proto se mohou chovat netaktně až bezohledně. Zřídkakdy vykonávají podřadné práce, nejspokojenější jsou v zaměstnání, které neustále přináší náročné úkoly.

Třebaže se zrozenci v tygru nedají snadno ochočit, jsou vyhledávanými partnery. Vyznačují se dobrým vystupováním, elegancí a originalitou, čímž se odlišují od ostatních. Známosti obyčejně navazují s lehkostí. Snadno získaný protějšek pro ně ovšem bývá jen předmětem krátkodobé pozornosti. Ideálními partnery pro tygry jsou podle astrologů nezávisle konající jedinci narození ve znamení draka, myši, koně nebo psa.

Nový rok má přát podnikání

Podle astrologů by měl rok vodního tygra přát novým plánům, kariéře i podnikání, nabádají však k opatrnosti v navazování nových vztahů a ve finanční oblasti. Nový rok přinese do života lidí více dynamiky i emocí, nebude nouze o nová dobrodružství a přát by měl i mezilidské komunikaci a vzájemné spolupráci. Odvážní a činorodí jedinci by si mohli splnit svoje dlouho nerealizované sny, nesmějí se však nechat odradit při případných prvních neúspěších.

Ve znamení tygra se narodili například indický ocelářský magnát Lakšmí Mittal, spoluzakladatel počítačové firmy Apple Steve Wozniak, zakladatel portálu Seznam.cz Ivo Lukačovič, britská královna Alžběta II., indický premiér Nárendra Módí, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, americký herec Leonardo DiCaprio, americké zpěvačky Sheryl Crowová a Lady Gaga, britský zpěvák Robbie Williams či čeští herci Jiří Lábus a Ondřej Vetchý nebo zpěvák Tomáš Klus.

Svátky jsou obdobou evropských Vánoc

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok.

Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a ozdobné dekorace. Součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. Na jídelníčku pak nesmí chybět tradiční pokrm "ťiao-c'", tedy taštičky plněné masovou nádivkou ze zeleninou.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: krysa (myš), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.