Ananas na pizzu, ano nebo ne? Psychoterapeutka radí, jak uspět na online seznamkách

Chodí za vámi nezadaní lidé, kteří mají problém najít lásku. Je dneska seznamování věda?

Od té doby, co máme seznamování ve vlastních rukou, jsme sami zodpovědní za výběr partnera a je to poměrně náročné. Nikdo nás moc neučil, jak ke vztahům přistupovat, co je v partnerství důležité a jak takového partnera vybírat. Myslím, že naprostá většina z nás měla úplně minimální sexuální výchovu, nebo dokonce žádnou. Někdo má štěstí, že se seznámí rychle, dejme tomu na škole, nebo lásku ani nehledá, a přesto ji potká. Spousta z nás takové štěstí nemá, a pak to skutečně může být docela dřina a věda. Zkrátka to může nějaký čas zabrat.

Jak vytvořit seznamkový profil, který na první dobrou neodradí?

Lidé mají na seznamkách často nekvalitní fotky, na kterých nejsou pořádně vidět, jsou rozmazané nebo nelichotivé. Já se setkávám s tím, že moji klienti vyberou fotky, na kterých vypadají hůř než ve skutečnosti. To je dokonce častější než opačný problém - upravování fotek nerealistickými filtry. Na fotkách by měl být dobře vidět obličej. Alespoň na jedné z nich by měla být vidět celá postava. Dobré jsou vtipné fotky, které říkají něco o tom, kdo jsem a co ráda dělám. Velmi sympaticky působí fotky se zvířaty. Můžu zvolit takové, na kterých jsem s více lidmi, ale musí být jasné, kdo jsem já. Určitě nepoužívejte snímky s bývalými partnery, nebo s opačným pohlavím, to nepůsobí dobře.

Další velké téma je také popisek na profilu…

Velkou chybou je příliš obecný profil. Pokud do popisku napíšu, že mám ráda cestování, sport a hledám někoho do života, tak to o mně neřekne skoro nic. O profilu musím přemýšlet tak, aby dával nápovědu ke snadnějšímu navázání konverzace. Popisek ale určitě vyplňte, hodně lidí to nedělá, protože si myslí, že je nikdo nečte. To ovšem není pravda. Čtou je hlavně ženy a jsou pro ně rozhodující, když si nejsou jisté. Dobrý popisek může lidi přesvědčit, že se s námi propojí.

Markéta Šetinová psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska

studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu, nyní se věnuje výzkumu na Univerzitě Karlově.

jako psychoterapeutka a lektorka pracuje především se singles, s lidmi na začátku vztahu a věnuje se tématu proměny vztahů.

Jak se snadněji propojit na seznamce

Co konkrétně bychom do popisku měli napsat?

Popisek může působit jako první zpráva, na kterou můžou lidé rovnou zareagovat. Ideálně bych kombinovala nějakou lehkost, hravost a zároveň zranitelnost. Například: "Uběhnu maraton pod tři hodiny, jenže u konverzace o emocích se stejně zapotím. Ale pracuju na tom." Můžete tak zaujmout někoho, kdo to má podobně. Ten popisek by měl být určitě hodně konkrétní. Nepište: "mám ráda sport", ale "baví mě badminton, chodím na jógu". Když ráda čtu, tak napíšu konkrétní knihy. Když ráda poslouchám hudbu, vyjmenuju nějaké kapely.

Co ještě může rozproudit konverzaci?

V popisku se můžu zeptat na nějakou radu. Třeba když se chystám do Španělska a sháním tipy, kam vyrazit. To může být opět dobrý způsob, jak usnadnit začátek konverzace. K tomuhle účelu můžeme použít i nějakou hru. Třeba na profil napíšu tři výroky a nechám ostatní hádat, který je pravdivý.

Nejčastější chybou je, když konverzaci zahájíme větou: "Ahoj, jak se máš?".

Ano, ideální první zpráva obsahuje otázku, je krátká a dobře se na ni reaguje. Alternativa tedy může být: "Vidím, že máš fotky z Vietnamu. Tam jsem byl taky, které části jsi navštívila?"

I když je ale první zpráva zajímavá, oslovený nemusí reagovat…

Nemějme přehnaná očekávání. Spousta lidí neodpoví, protože už seznamku nepoužívají nebo mají domluvené schůzky s někým jiným. První zprávou si zkoušíme, jestli vůbec bude druhá strana reagovat. Nepsala bych žádné velké slohy, jenom něco rychlého, co navazuje na profil. Pokud z profilu nic nevyčteme, tak mi přijde v pořádku poslat nějakou krátkou zprávu. Někdy lidi používají zprávy typu: "Ananas na pizzu, ano nebo ne?" Nebo třeba otázku na oblíbené zvíře. Prostě něco, na co lidé většinou mají nějaký názor, nebo můžou rychle zareagovat, když chtějí.

Co očekávat a co neočekávat od prvního rande?

Přijde mi nejlepší, když na první rande dokážeme jít s otevřenou myslí, zvídavostí a jen si chceme ověřit, jestli si s tím druhým člověkem nějak rozumíme a jestli máme jít na další rande. Rozhodně není dobré jít na první schůzku s tím, že se tam rozhodneme, jestli tohle je náš budoucí manžel nebo manželka, očekávat lásku na první pohled nebo velkou přitažlivost. To se málokdy stane, vztah přece jenom vzniká postupně.

Duchové, zombíci a drobečky

Ghosting, tedy náhlé ukončení veškeré komunikace a vyhýbání se kontaktu s jinou osobou bez zjevného varování nebo vysvětlení, se stal ve světě online seznamování smutnou normou. Proč tomu tak je?

Je to nepříjemná práce navíc. Musíme pak řešit emoce toho druhého, takže pro spoustu lidí je ghosting nejjednodušší řešení. Kdo to zažil, ví, že je to hodně zraňující, takže to nedělejme. Myslím, že je úplně v pořádku lidi citlivě a jasně odmítat. Lze to dělat respektujícím způsobem. Napsat třeba: "Ahoj, děkuji za setkání, ale bohužel nemám pocit, že bychom byli romanticky kompatibilní. Ráda jsem tě poznala a držím palce do dalšího seznamování." Třebaže i tohle může být pro někoho docela drsné, ukazuje se, že lidi rozhodně preferují podobně jasné odmítnutí než zmizení bez vysvětlení.

Existují ještě nějaké další fenomény ze světa online seznamování?

Ano, je jich spousta. Z těch běžnějších existuje kromě ghostingu také zombieing. To je situace, kdy nás někdo ghostne, a pak se do našeho života zase vrátí. Potom se hodně mluví o pojmu orbiting. To je situace, kdy nám sice někdo lajkuje věci na sociálních sítích, reaguje na nás, ale ven s námi jít nechce. Zkrátka kolem nás jenom tak krouží.

Co je to breadcrumbing?

Když nám někdo dává jen "drobky pozornosti", aby udržel náš zájem, ale naplno se do vztahu nebo seznamování nepoloží. Takže to může být někdo, kdo s námi jde na schůzku, po ní třeba napíše, ale pak se dlouho neozve. Na další schůzku nemá čas, a když už si začneme říkat, že tady asi pšenka nepokvete, tak se najednou ozve, že by teda na schůzku šel nebo šla. Pak je ale zase dlouho ticho. Dává nám drobečky na udržení pozornosti a je to opět dost frustrující. Takovou situaci je lepší "rozseknout" a odejít z ní.

Jak seznamky používat tak, aby nás propojily se zajímavými lidmi?

Základ je kvalitní profil. Pak je ale nutné používat seznamku pravidelně. Trávit na ní nějaký čas každý den a rychle reagovat. Pokud mám nějakou shodu, tak rychle napsat. Když mi někdo napíše, tak rychle odepisovat a snažit se naplánovat setkání. Seznámení se mohou odehrát online, ale vztahy samotné vznikají offline. Seznamka nás pochopitelně propojí s velkým množstvím lidí a pak je to na nás. Podle mě je tedy nutné přijmout, že najít na seznamce těch pár procent pro nás zajímavých lidí je náročné. Je to cesta, která zabere nějaký čas, ale není beznadějná.

Seznamují se ještě lidé normálně?

Podle našeho průzkumu s agenturou Behavio se lidé v Česku nejčastěji seznamují online a přes společné kamarády, až na dalších příčkách je navázání vztahu v práci nebo ve škole. Takže se dá říct, že i online seznamování už je dneska normální. Naprostá většina single lidí různé způsoby seznamování kombinuje. To znamená, že jsou aktivní na seznamkách, ale seznamují se i přes kamarády, zkrátka jsou otevření seznámení v online i offline světě.

