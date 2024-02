Jak konečně najít lásku. Nehoň se za motýly, starej se o svou zahradu a přiletí

Než se vydáte "na lov", je podle psycholožky Kristiny Zemánkové důležité uvědomit si, co chcete a co potřebujete. "Napište si, jak vypadá váš ideální partner. Ujasníte si, co vlastně hledáte a co sami sobě přejete. Takový zápis vám ukáže, kde máte nastavenou laťku, jestli jste ochotní jít pod svou cenu a co sami nabízíte. Například pokud chcete tvůrčího partnera, říká to o vás, že je pro vás kreativita důležitá, že jste sami možná kreativní a že byste rádi s partnerem tvořili společně," vysvětluje odbornice.

