"Nechutné? Jsem taky jen člověk." Nebinární fotograf intimně zachytil svou proměnu

Sedmadvacetiletý fotograf z Montrealu začal v roce 2018 brát testosteron v rámci své tranzice, přičemž se už deset let věnoval fotografování. Na konci roku 2018 ale přišel velký zlom - nastal u něj syndrom vyhoření. V této době si Laurence Philomene uvědomil, že o sebe nijak nepečuje, a tak zařadil do svého dne na první pohled rutinní záležitosti, jako jsou sprchování, koupání, mytí nádobí nebo příprava jídla. V lednu 2019 si proto zadal sám pro sebe výzvu, že se při této rutinní činnosti vyfotí, aby nevyšel ze svého uměleckého umu. Po několika týdnech tak přišel na to, že jeho nápad o každodenní fotografii fungoval i jako terapie.

Jeho fotografie slouží jako intimní deník, jak žije nebinární člověk v 21. století. "Nikdy před tím jsem nic takového neviděl," podotýká kanadský fotograf s tím, že i transčlověk je člověk se všemi potřebami i náladami.

