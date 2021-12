Tak svůdná jako Julia Robertsová. Módní inspirace z filmů 90. let se vrací zpět

Od premiéry sice uběhlo více než 20 let, ale i v 21. století dokážou snímky z konce 80. let či z 90. let sebevědomě kázat módní trendy. V čem uhranula Julia Robertsová Hugha Granta ve filmu Notting Hill? A co můžete s klidem vybrat ze skříně po vzoru filmu Krásná pokojská? Inspirujte se, co je v módě zpět i v současné době.