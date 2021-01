Inaugurace očima módní redaktorky: Oděv nesl mnohem naléhavěji skryté poselství

Móda a politika jsou provázané jako nikdy předtím. To, co si na sebe osoby veřejně činné oblečou, není jen volba vkusu, ale je to jasný vzkaz. Zvlášť, pokud se jedná o tak důležitý historický moment, jako je inaugurace amerického prezidenta.

Celý svět upíral zraky nejen k Joeu Bidenovi, ale také k jeho viceprezidentce Kamale Harrisové a manželce Jill. Zatímco Melanie Trumpová opouštěla Bílý dům v bezchybném černém outfitu od evropských návrhářů a na jehlových podpatcích od Christiana Louboutina, Michelle Obamová a Hillary Clintonová podpořily Joea Bidena svou přítomností v barevných outfitech z dílen amerických návrhářů.

