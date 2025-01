Živá panenka: Jak dnes vypadá kdysi nejkrásnější batole na světě?

Život obyčejné teenagerky

Čas ale rychle letí a podepisuje se na každém z nás. V deseti letech se tak kariéra Airy výrazně zpomalila. Letos v březnu jí bude už 16 let a své andělské rysy a roztomilost ztrácí, svým vzhledem se tak dnes nijak neliší od ostatních vrstevníků. Žije životem obyčejné americké teenagerky, pokud tedy pomineme miliony na jejím bankovním účtu. Chodí do školy, baví se s kamarády a její největší vášní je móda. Modeling ale na hřebík rozhodně nepověsila. Vedle něj se věnuje také herectví, ve kterém se podle svých slov našla. Nezanedbává však ani vzdělání, sní o studiu medicíny a kariéře anestezioložky. Svůj život sdílí na sociálních sítích, ale rozhodně ne nijak intenzivně, o čemž svědčí i nízký počet sledujících. Nabídek má ale i tak spoustu. Na jejím profilu najdete hlavně aktuální fotky, do minulosti se příliš nevrací.