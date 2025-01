Píšou jí, že je gorila a zůstane do smrti sama. Influencerka ale své chlupy miluje

Nikki Serenity bojuje proti nenávisti na internetu

Cesta k přijetí vlastního těla pro ni však nebyla snadná. Nikki přiznává, že jako mladší se styděla za své ochlupení a nosila dlouhé oblečení, aby ho zakryla. Zlom přišel, když ji její přítel, profesionální fotograf, přesvědčil, aby nechala chloupky dorůst kvůli focení. Tento jednoduchý krok jí změnil pohled na sebe samu a dodal sebevědomí.

„Přijetí tělesného ochlupení může zlepšit sebevědomí, ale pokud to není váš styl, je to úplně v pořádku. Buďte samy sebou a nenechte se shazovat kvůli maličkostem, na kterých nezáleží. Jsou to jen chloupky – máme je všichni!“ vzkazuje Nikki, která svou otevřeností inspiruje ostatní k tomu, aby přijali svou přirozenost a nenechali se ovlivnit toxickými názory.