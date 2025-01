Pro mnohé je tento týden příležitostí, jak zaujmout nejen na molu, ale i mimo něj. Jejich módní volby často definují nejnovější trendy a ovlivňují celosvětové vnímání stylu. Celebrity na pařížském týdnu módy jsou nejen diváky, ale také neformálními ambasadory, kteří svými outfity ukazují, jak se móda prolíná s osobním vyjádřením, prestiží a neustálým pohybem napříč globálními módními scénami.

Na to nejlepší, co si oblékly elitní návštěvnice pařížského týdne módy, se podívejte do galerie.