Žena si měsíc neholila nohy. Místo výsměchu se dočkala reakce, která ji zaskočila

"Vzniklo to kvůli stresu. Zapomněla jsem si oholit nohy, protože jsem měla nabitý týden v práci. Jeden týden se pak prodloužil na dva. Strniště na mých nohou mělo tou dobou už půl centimetru a zajímalo mě, o kolik ještě poroste," píše pro portál NBC News 29letá novinářka a editorka Natalie Schrieferová.

Ve svém textu popisuje, že si nohy holí od 12 let, tedy od doby, kdy jí začalo růst ochlupení. Zmiňuje, že se od ní depilace automaticky očekávala a ona si z této aktivity udělala dvakrát do týdne rituál. "Nikdy jsem nenechala své chlupy dorůst, dokonce ani v pandemii," píše.

Hladké nohy mi dávaly pocit bezpečí

Zatímco ji pravidelná depilace nikdy nebavila, její hladké nohy se jí vždy líbily. "Především v pubertě mi dávaly pocit, že mám kontrolu nad svým měnícím se tělem. Cítila jsem se díky nim zase jako dítě. Potlačovala jsem tehdy svoji bisexualitu a nechtěla jsem dospět. Věděla jsem, že jakmile se to stane, budu muset svou sexualitu reflektovat. Hladké nohy mi dávaly pocit bezpečí," svěřuje se.

Jakmile se přestala obávat dospělosti i své sexuality, změnil se také pohled na její tělo. Rozhodla se s ochlupením experimentovat. "Můj plán byl takový, že se neoholím do té doby, dokud chlupy nepřestanou růst. Změřím je, možná také udělám fotografii. Pak se vrátím do běžného života s novými informacemi o své anatomii," píše.

Nepotřebuji povolení od partnera

Jako amatérská vědkyně přišla s hypotézou, že se lidé budou tomu, co dělá, smát a následně se zeptají, do jaké délky její ochlupení narostlo. Místo toho se ale dočkala úplně jiné otázky: "Lidé se mě ptali, co si o tom myslí můj přítel. Když se mě zeptali poprvé, myslela jsem si, že je to náhoda. Nepotřebuji přece povolení svého partnera, je to mé tělo, tím pádem má volba. Ale pak se na totožnou otázku ptali i všichni ostatní. Data ukazovala, že tady existuje jasný vzorec," popisuje Schreiferová a dodává, že názor svého přítele nevěděla, protože byl právě na cestách.

Když Schreiferová na dotaz odpověděla, konverzace skončila. Nikdo se jí nezeptal, proč experiment dělá, jak se jí žije s neoholenýma nohama a jaký má pocit z narušování kulturní normy. V článku popisuje, že jí chlupy přestaly růst kolem jednadvacátého dne a měřily jeden centimetr.

"Reakce ostatních mi dávaly pocit, že jsem udělala něco špatného. Naznačovaly, že nemůžu sama rozhodovat o svém těle, že potřebuji schválení partnera i k pouhému experimentu," píše. "To mě vedlo k úvaze nad tím, jak takový předpoklad souvisí s jinými patriarchálními záležitostmi. Kvůli chlupatým nohám nikdo neumírá, ale potýkáme se s standardy krásy. Jakým způsobem je téma ochlupení těla jen mikrokosmem dalších, mnohem vážnějších nespravedlností?" ptá se v článku Schreiferová.

"Můj experiment byl malý a svým způsobem hloupý, ale to, co naznačuje, je dalekosáhlé. I v 21. století se stále očekává, že muži v mém životě budou diktovat, jaké budu či nebudu mít ochlupení," uzavírá.

Mohlo by vás zajímat: Muž si na den zkusil těhotenství. Nevstal ani z postele (23.8.2021)