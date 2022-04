Chlupy na mužské hrudi. Snímek Macrona s vykukujícím porostem připomněl trend

Fotografie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ze zákulisí, která kolovala v době předvolební prezidentské kampaně, obletěla celý svět. Současný prezident na snímku sedí na pohovce s rozepnutou bílou košilí, ze které vykukuje chlupatá hruď. Od 90. let, kdy si módní svět navykl na hladce oholenou mužskou hruď, je takový pohled jako z hluboké minulosti. Je to znamení, že se vrátil vzhled mužů 60. a 70. let?

Hladká mužská hruď jako vyžadovaná kultivace těla se "nosí" již několik desetiletí. Pyšně ji odhalují už několik let například fotbalisté jako David Beckham, Cristiano Ronaldo či herec Daniel Craig. Podle nedávných fotografií francouzského prezidenta se ale mužské ochlupení nejspíš opět vrací do módy. Jak se zdá, tato generace mužů znovu bojuje o svou iniciativu.

