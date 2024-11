U boje s akné nejspíš děláte tyto chyby. 9 ověřených tipů a triků pro čistou pleť

I v případě, že už máte dávno po pubertě, neznamená to, že máte nad akné vyhráno. K nelichotivým pupínkům se sice už staví společnost díky sociálním sítím o něco shovívavěji, mladší generace se za ně už ani tolik nestydí, ale není to o nic lehčí, než to bývalo, jelikož se pořád musíme vypořádat s nepříjemným svěděním, podrážděním a nejednou i bolestí. Zkrátka když přijde na to akné mít, nebo nemít, nejspíš všichni raději zvolíme druhou možnost.

Jaké chyby možná děláte a jak se jim vyvarovat? Podívejte se do galerie na 9 tipů a triků, které vám pomůžou dostat se blíž k čisté pleti.