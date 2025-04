Po letech, kdy byla populární výrazně vykreslená a dokonalá obočí, se dnes zaměřujeme na to, aby bylo obočí co nejvíce autentické. To znamená, že by mělo vypadat přirozeně, ale zároveň upraveně, tak, aby ladilo s tvarem obličeje a celkovým stylem. Přirozené bushy obočí, jemně zesvětlené chloupky nebo lehce „péřový“ vzhled jsou trendy, které momentálně vládnou.

Ale ačkoli je husté obočí pořád žádané, do kurzu se pomalu vrací i jemnější, tenčí linie, které se nosily před pár desetiletími. Takže pokud máte radši minimalističtější vzhled, rozhodně to není krok zpět – spíše nový přístup k tomu, jak obočí může přirozeně vypadat.