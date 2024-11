Co o vašem zdraví prozradí pupínky? Obličej je propojený s jednotlivými orgány

S pupínky se čas od času musí vypořádat každý a příčiny jejich vzniku můžou být různé: od špatného odličování a čištění pleti přes nepravidelně měněné ložní prádlo až po hormonální poruchy.

Pokud si ale všímáte, že na jednom specifickém místě se vám pupínky tvoří víc než jinde, je načase zpozornět - dle metody "face mapping" neboli mapování tváře, která vychází z holistické čínské medicíny, lze podle výskytu pupínků na obličeji určit hlubší zdravotní problémy. Jednotlivé oblasti tváře - čelo, tváře, spánky a brada - mají totiž odrážet jednotlivé orgány.

Na to, co signalizují jednotlivé pupínky na vašem obličeji, se podívejte do galerie.