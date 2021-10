Královna Alžběta II. je zpátky z nemocnice, na lůžku strávila středeční noc

Britská panovnice zrušila ve středu dvoudenní návštěvu Severního Irska poté, co jí lékaři doporučili, aby si po náročném úterním programu pár dnů odpočinula. Tentýž den strávila noc v soukromé londýnské nemocnici a do windsorského sídla se vrátila ve čtvrtek kolem poledne. Buckinghamský palác oznámil, že je "v dobré náladě".

95letá královna Británie ještě v úterý přivítala na recepci u příležitosti vládního investičního summitu významné podnikatele a politiky. Mezi hosty byl například britský premiér Boris Johnson či zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates. Jednalo se o jednu z 16 oficiálních akcí, kterou měla Alžběta II. naplánovanou na tento měsíc společně s neuskutečněnou návštěvou Severního Irska.

Ve čtvrtečním prohlášení Buckinghamský palác oznámil, že "na základě lékařského doporučení navštívila královna ve středu nemocnici kvůli předběžným lékařským vyšetřením. Pobyt ve zdravotnickém zařízení byl zvolen z praktických důvodů a panovnice už ve čtvrtek odpoledne vyřizovala nenáročné pracovní úkoly."

Je to poprvé od roku 2013, kdy Alžběta II. pobývala v nemocnici. Tehdy se léčila se zánětem trávicí soustavy. "Její výsost je v dobré náladě a je zklamaná, že nemůže navštívit Severní Irsko, kde měla dnes a zítra naplánovaných několik aktivit. Královna posílá nejsrdečnější pozdravy obyvatelům a těší se na setkání v budoucnu," napsal ve středu v oficiálním prohlášení Buckinghamský palác.

Britská královna, která letos oslavila 95. narozeniny, nedávno odmítla ocenění, které se dává zasloužilým lidem v pokročilém věku. Vysvětlila, že každý je tak starý, jak se sám cítí, napsal ve čtvrtek na svém webu britský list The Guardian.

Herec, moderátor a bývalý politik Gyles Brandreth, který výboru udělujícímu ocenění Oldie of the Year předsedá, měl za to, že královna by si tuto cenu více než zasloužila. Příští rok v únoru to bude 70 let, co se panovnice ujala vlády, výbor ji chtěl ocenit také za roli, kterou sehrála během pandemie covidu-19.

Královnin manžel, princ Philip, který letos na jaře zemřel, ocenění Oldie of the Year dostal v roce 2011 při příležitosti svých 90. narozenin. "Člověku nic nepozvedne náladu více, než když se mu připomíná, že roky ubíhají, a to čím dál rychleji," napsal vévoda z Edinburghu v žertu v děkovném dopise. "Ale je milé, že si někdo vzpomene," dodal.

