Alžběta II. by podle lékařů měla odpočívat, zrušila proto návštěvu Severního Irska

"Její výsost je v dobré náladě a je zklamaná, že nemůže navštívit Severní Irsko, kde měla dnes a zítra naplánovaných několik aktivit. Královna posílá nejsrdečnější pozdravy obyvatelům a těší se na setkání v budoucnu," píše se v oficiálním prohlášení Buckinghamského paláce.

95letá panovnice odpočívá ve windsorském sídle, v němž v úterý přivítala na recepci k vládnímu investičnímu summitu významné podnikatele a politiky. Mezi hosty byl například britský premiér Boris Johnson a zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates.

Podle britského deníku The Guardian její rozhodnutí nesouvisí s možnou nákazou covidem-19. Prozatím není známo, zda její zdravotní kondice ovlivní další pracovní plány jako účast na konferenci o klimatické změně Cop26 v Glasgow na konci tohoto měsíce.

Britská královna, která letos oslavila 95. narozeniny, nedávno odmítla ocenění, které se dává zasloužilým lidem v pokročilém věku. Vysvětlila, že každý je tak starý, jak se sám cítí, napsal dnes na svém webu britský list The Guardian.

Herec, moderátor a bývalý politik Gyles Brandreth, který výboru udělujícímu ocenění Oldie of the Year předsedá, měl za to, že královna by si tuto cenu více než zasloužila. Příští rok v únoru to bude 70 let, co se panovnice ujala vlády, výbor ji chtěl ocenit také za roli, kterou sehrála během pandemie covidu-19.

Ocenění dostávají zástupci starší generace, kteří se svojí prací mimořádně zasloužili o prospěch společnosti. Nicméně v listopadovém vydání časopisu Oldie tajemník Alžběty II. napsal, že "Její Veličenstvo se domnívá, že jste tak staří, jak se sami cítíte, a královna proto není názoru, že splňuje potřebná kritéria, aby mohla cenu přijmout, a doufá, že najdete vhodnějšího laureáta".

Za uplynulých 29 let, co se cena uděluje, ji dostali nositelé Nobelovy ceny, zasloužilí sportovci nebo sociální pracovnice. Nositelem tohoto ocenění je třeba bývalý britský premiér John Major, americká filmová herečka Olivia de Havillandová nebo malíř David Hockney.

Královnin manžel, princ Philip, který letos na jaře zemřel, ocenění Oldie of the Year dostal v roce 2011 při příležitosti svých 90. narozenin. "Člověku nic nepozvedne náladu více, než když se mu připomíná, že roky ubíhají, a to čím dál rychleji," napsal vévoda z Edinburghu v žertu v děkovném dopise. "Ale je milé, že si někdo vzpomene," dodal.

