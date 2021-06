Princ Philip by se dožil 100 let. Oplýval neotřelým humorem, zažil válku i inovace

„ Velmi rád bych jel do Ruska, i když ti parchanti zavraždili půlku mé rodiny, odpověděl princ Philip v 60. letech, uprostřed studené války, na otázku, zda by někdy chtěl navštívit Sovětský svaz.

„Vypadá to jako něco, co by moje dcera přinesla z hodiny výtvarné výchovy, uvedl kdysi manžel Alžběty II. při navštěvě výstavy tradičního etiopského umění. Princezně Anně bylo tehdy 15 let.