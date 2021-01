Ze samoživitelky na hranici chudoby je úspěšná podnikatelka. Její příběh zní jako sen

Její příběh by se mohl stát hollywoodským trhákem. Z matky samoživitelky se čtyřmi děti se stala úspěšná podnikatelka, jejíž firma generuje stomilionový obrat.

"To je ale ta příjemná strana příběhu. Má totiž i tu nepříjemnou. Lidem se můj příběh líbí, mluví se o něm a tím se neustále oživují staré rány. Novinářům často říkám, ať už o minulosti nemluvíme. Nemá smysl probírat to, co se stalo. Chci spíš ukazovat, jaká z toho vedla cesta. Probírat pořád tu bolest nemá smysl," říká s upřímností 34letá Petra Plemlová, zakladatelka značky Unuo.

Rozpad manželství odstartoval nelehké začátky podnikání

Pochází z Krnova, kde také vystudovala učitelství v mateřské škole. Jako dvacátnice se provdala do Prahy, kde pak několik let zůstala jako studentka a později také jako matka čtyř dětí. Ještě na mateřské však i kvůli zhoršujícímu se psychickému stavu manžela a rozpadu manželství se rozhodla postavit na vlastní nohy a podnikat.

Nejprve po večerech v malém bytě šila oblečení na děti a prodávala látky. Šít se naučila jako dítě od sousedky, prvorepublikové švadlenky, která ji naučila ovládat šicí stroj, střihy i stehy. "To byla moje jediná předchozí zkušenost se šitím," přiznává úspěšná majitelka firmy Unuo.

Začátky ale nebyly růžové. Slibný rozjezd podnikání jí totiž překazil dnes již bývalý manžel, který zničil byt i zboží, ve kterém měla většinu svých úspor. Tehdy jí pomohla nejen její duchapřítomnost a pracovitost, ale i její zákaznice. A velkým hnacím motorem byly její čtyři děti.

Podnikala stylem pokus omyl

"Uživit čtyři děti za 7,5 tisíce mateřské na měsíc je skoro nemožné. Podnikala jsem stylem pokus omyl, nemohla jsem chodit do podnikatelských klubů povídat si s dalšími ženami o tom, jak se podniká. Musela jsem doma kojit, přebalovat a starat se o děti. Na začátky jsem tak byla sama, ale nakonec jsem si postupně našla přátelé a známé mezi on-line podnikateli, se kterými se stýkáme a pomáháme dodnes," říká.

K pracovitosti a cílevědomosti ji vedla už v dětství její matka. "Moje máma je učitelka a četla kdysi knížku o tom, že dvojčata bývají často nedonošená, což byl i můj případ. Moje sestra byla pořádné mimino, a tak mi často ze srandy říkali, že mi užírala. A sestře to šlo na rozdíl ode mě i ve škole, já mám třeba těžkou dyslexii. Máma nás tak se sestrou učila rivalitě, což by dneska v moderní výchově asi neprošlo. Ale je pravda, že to ve mně zřejmě zaselo semínko bojovnosti," vypráví.

K tomu, vytvořit z malého projektu známý internetový obchod s dětským oblečením a látkami, jí podle jejích slov pomohl i YouTube. "Naučila jsem se díky němu všechno - od focení přes grafiku až po programování. Informace jsou dneska naštěstí jednoduše získatelné, takže skoro nic není problém," vysvětluje čtyřiatřicetiletá Petra Plemlová.

Oblečení Unuo se vyznačuje jednoduchostí a funkčností zároveň. Během své praxe v mateřské škole totiž přišla na to, že knoflíky, zipy, kšandy a další textilní doplňky jsou pro oblékání dětí značnou překážkou.

"Jako náctiletá studentka střední pedagogické školy jsem lamentovala nad tím, jak někteří rodiče své děti do školky oblékají. Ne vždycky je nejhezčí oblečení, do kterého rodiče děti v nejlepší víře oblékají, to nejpraktičtější. Obléct třicet dětí je něco jiného než obléct své jedno až dvě," přibližuje.

Softshellové oblečení pro nejmenší má úspěch i za hranicemi

Ne všemi ale byly její první kusy dětského funkčního oblečení přijaty. Matky byly často v šoku, že oblečení nemá dost knoflíků, a navíc je barevné. Zákazníci si podle Petry Plemlové nejvíc cení také vysoké kvality jejích výrobků.

"Nedávno se mi poštěstilo potkat holčičku v jedněch kalhotách, které jsem kdysi šila já. Poznala jsem je velmi dobře, a tak vím, že jsou třeba šest let staré. Její maminka mi říkala, že je podědily po známých a ti zase po svých známých a tak dále. Udělalo mi velkou radost, že moje rostoucí oblečení z recyklovaného polyesteru skutečně vydrží dlouho. Je prakticky nezničitelné," popisuje.

Unuo si za uplynulá léta vybudovalo i řadu zahraničních klientů. I ti oceňují kvalitu a netradiční výrobek na trhu s dětskými oděvy - softshellové oblečení pro nejmenší, které Petra Plemlová vyráběla jako jedna z prvních v Evropě.

"První roky jsem poslouchala kritiku, že je to zbytečné a že děti se mají oblékat do bavlny a nepotřebují softshellové kalhoty. Pro spoustu zahraničních odběratelů bylo moje oblečení úplná novinka a oceňují také vysokou kvalitu těch výrobků. Na zboží je na první pohled znát, že je vyrobeno precizně v Evropě," říká.

Práci dává především samoživitelkám

Sama se kdysi přesunula z Prahy, kde s podnikáním začala, do Tábora. A to kvůli vysokým životním nákladům v české metropoli, ale i kvůli pracovní síle, kterou bylo v hlavním městě těžké sehnat.

"Kamarádka mě uvrtala do Tábora, o kterém můžu říct, že je nejhezčí město, ve kterém jsem kdy žila. Navíc je tady velká tradice šicích dílen, takže jsem mnohem snáze našla šikovné švadlenky," popisuje.

Přestože má firma Petry Plemlové již stomilionový obrat, na to, jak začínala, nezapomíná a snaží se nyní pomáhat ostatním matkám v obtížných situacích. "Pomáháme jim nepeněžním způsobem. Nejlepší formou pomoci je podle mě dát matkám samoživitelkám práci. Když to není možné, protože bydlí daleko od Tábora, posíláme jim oblečení anebo látkové pleny, protože pleny jsou vůbec největší zátěží rodinného rozpočtu," tvrdí. Celkem ze 70 zaměstnanců Unuo je až 80 procent matek samoživitelek.

Kromě toho Petra Plemlová spolupracuje i s Domovem sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. "Rozhodla jsem se dát místním maminkám práci. Darovala jsem jim šicí stroje, látky a střihy, návody a rady, a tak šijí kabelky, které budeme prodávat na našem e-shopu. Peníze si pak ušetří, aby měly něco do začátku, až budou ze stacionáře odcházet. A hlavně získají unikátní dovednosti, stanou se švadlenkami nebo alespoň šičkami začátečnicemi, což je dneska na trhu práce velmi žádaná profese. Švadleny mají mnohem lepší živobytí než třeba prodavačky v obchodě," popisuje Plemlová.

Vyžít s pětistovkou na týden

Petra Plemlová se podobně jako Karel Janeček nebo Simona Kijonková zúčastnila projektu TV Prima Milionář mezi námi a na týden opustila práci i rodinu, aby žila v cizím městem za 500 korun na týden v problematické lokalitě a pomáhala potřebným. Vydala se do Liberce, kde pomáhala v azylovém domě. Díl, ve kterém vystupuje, se bude vysílat 22. ledna.

"Uvědomila jsem si, jaký kousek jsem kdysi byla od toho, zůstat taky bez domova. Když žije samoživitelka ve velkém městě, náklady na bydlení jsou velmi vysoké, a než dostanete po ztrátě partnera nějaké dávky nebo peněžitou pomoc od státu, trvá to. Může se tak velmi snadno stát, že taková matka zůstane bez bydlení a nemusí být z nějakých sociopatologických poměrů," popisuje podnikatelka.

Díky projektu se také vnitřně smířila se svou minulostí a uzavřela jednu z nejnáročnějších kapitol svého dosavadního života. "Ano, byla jsem na tom špatně, ale je to pryč. Beru to jako ukončení starého života a uvědomění, že žiji jiný život, který ale není lehčí než dříve," uvedla Plemlová pro TV Prima.

"Pořád ráda nakupuji ve slevách"

Podnikatelka z Tábora se vloni stala ženou roku a oceněn byl také její e-shop. Jistá v kramflecích si však stále není a i nadále zůstává tou skromnou matkou čtyř dětí s neutuchajícím entuziasmem.

"Já vlastně nevím, jestli ty věci dělám dobře, jestli bych je nemohla dělat lépe. Dost často o sobě pochybuji. Když učitelka mateřské školy začne podnikat, je to pokus omyl. Zodpovědnost je teď ale větší a vedení mnohem těžší. Z milionových zisků se totiž lehce mohou stát dluhy a nejde už jenom o to, uživit sama sebe, ale uživit i dalších 70 žen, které zaměstnávám. A to není legrace," přiznává.

První dva roky fungování firmy si nebrala žádnou výplatu, svůj průměrný manažerský plat si dopřává teprve od roku 2018. "Ano, máte sice firmu v hodnotě několika desítek milionů, ale nemáte nic, dokud ji neprodáte," vysvětluje.

A ačkoliv na hranici chudoby již nežije, přiznává, že si stále uchovává jeden zvyk. "Pořád nakupuji ve slevách. I když jdu koupit jídlo, vždycky zabrousím do koutku se slevami. Děti se mi doma smějí, že v lednici je spousta štítků '-25 procent'," přiznává se smíchem. A dodává, že spořivá je odmalička.

Matka podnikatelka je pořád stigmatem

Přestože její oblečení nyní doporučují nejen matky, ale také školky a školy, najdou se i tací, kteří ji kritizují za to, že je matkou a zároveň také úspěšnou podnikatelkou.

"Je určitý typ lidí, kteří mají potřebu ke všemu něco říct, a z toho určitého typu lidí je část, která sice nemá vůbec žádné znalosti tématu, ale musí říct něco hnusného. Dnes už není stigmatem pracující matka jako za první republiky, ale matka podnikatelka. Myslím, že bude trvat ještě jednu generaci, než se to srovná a třeba bude v budoucnu stigma pracující muž," říká. Zároveň připomíná, že řada žen má i tři práce, aby uživily rodinu, a o těch se moc nemluví.

Všechny děti Petry Plemlové dnes mamince fušují do řemesla. "Nejmenší dcerka ráda šije. Vždycky si doma vymyslí nějaký projekt a pak si stěžuje, že třeba nemáme růžovou pruženku na skladě. Prostřední syn je matematik a všechno se mnou rád počítá. A nejstarší syn strašně rád natáčí videa, upravuje fotky a pracuje s grafikou, takže třeba kritizuje ořezy příspěvků na našem Facebooku. Moje děti mi radí, co nedělám dobře, ale nikdo z nich firmu zatím zdědit nechce," říká se smíchem majitelka Unuo.