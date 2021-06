Na hlavě chundelaté peří. Alžběta II. mezi excentrickými klobouky britské smetánky

Prestižní dostihy v britském Ascotu jsou známé tím, že je navštěvuje britská královská rodina. Nejedná se pouze o přehlídku ušlechtilých koňských závodníků, ale hlavně o přehlídku těch nejvkusněji oblečených hostů. Přes přísný dress code se sejde i celá řada naprosto nevkusných modelů.

Nejprestižnější koňské závody na světě, které jsou vrcholem britské letní společenské sezony, se minulý rok kvůli koronaviru pro veřejnost uzavřely a závody se tak poprvé odehrály za zavřenými dveřmi.

Prestižní akce si žádá přísný dresscode, proto každý rok vychází průvodce stylem na Royal Ascot. Pro muže dress code stanovuje černý nebo šedý frak s motýlkem, černé boty a decentní cylindr.

Ženy to mají mnohem těžší. Ramínka šatů by měla být široká alespoň 2,5 cm, sukně musí dosahovat minimálně ke kolenům. Šaty bez ramínek jsou zakázané. Vítané jsou i kalhoty, které by měly dosahovat ke kotníkům. U overalů je povolena délka pod kolena.

Podívejte se do galerie, na kterou barvu letos vsadila královna Alžběta II., která se svou vášní pro koňské dostihy netají.