Přeskočit na obsah
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Co přinese nový týden? Kozorozi doženou resty, Blíženci budou muset udržet nervy na uzdě

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Lednové dny po svátcích přinášejí vystřízlivění, nové povinnosti i nutnost srovnat si priority. Týdenní horoskop od 12. do 18. ledna se zaměřuje na zdraví, kariéru i vztahy – věcně, realisticky a s důrazem na každodenní rozhodnutí, která mohou ovlivnit další vývoj. Podívejte se, na co si dát pozor a kde naopak můžete získat náskok.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nový lednový týden přináší návrat do běžného tempa po svátcích a s ním i potřebu znovu nastavit rovnováhu mezi prací, zdravím a osobním životem. Období od 12. do 18. ledna přeje spíše praktickému přístupu než velkým gestům – ukazuje, kde je potřeba zpomalit, kde naopak zabrat a co si zaslouží více pozornosti, než jsme mu v poslední době věnovali. Mnohá znamení budou řešit každodenní rozhodnutí, která se mohou zdát drobná, ale dlouhodobě mají velký vliv na psychickou pohodu i životní směr.

Velký horoskop na rok 2026
Velký horoskop na rok 2026

Velký horoskop 2026: Kdo získá víc, než čekal, a která znamení musí pustit to, co nefunguje?

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Týdenní horoskopy se proto zaměřují na realistické situace, se kterými se může setkat každý z nás – od pracovních povinností přes vztahovou komunikaci až po péči o vlastní zdraví. Neslibují zázraky ani náhlé zvraty, ale nabízejí orientaci a jemné nasměrování, jak nadcházející dny využít co nejlépe. Každé znamení zde najde doporučení, jak se v tomto týdnu chovat k sobě i k ostatním s větší rozvahou a klidem.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Zdraví: Začátek ledna vás může zastihnout v plné síle a elánu. Můžete mít hodně energie a chuti se hýbat nebo zkoušet nové fitness aktivity. Dejte si však pozor na přecenění sil – vaše nadšení by vás mohlo svádět k přehánění, což by vedlo k únavě nebo drobným úrazům. Dbejte na pravidelný odpočinek, dostatek spánku a vyváženou stravu, abyste podpořili svou imunitu v chladném počasí. Ke konci týdne naslouchejte signálům těla – pokud se cítíte vyčerpaně, dopřejte si relaxaci, třeba formou teplé koupele nebo klidné procházky.

Kariéra: Během tohoto týdne se v práci můžete cítit motivovaně a připravení pustit se do nových úkolů. Vaše iniciativa a nadšení neuniknou pozornosti nadřízených, což by mohlo přinést uznání nebo dokonce nabídku zapojit se do důležitého projektu. Pozor však na impulzivní jednání – než učiníte zásadní rozhodnutí, promyslete důsledky a případně se poraďte s kolegy. Klíčem k úspěchu bude udržet si disciplínu a soustředění i po prvotním nadšení, abyste dotáhli vše do konce. Koncem týdne by se pracovní tempo mohlo zvolnit, což využijte k dohnání restů a plánování dalšího postupu.

Vztahy: Ve vztazích vás může tento týden provázet lehká netrpělivost. Máte tendenci chtít vše řešit okamžitě, ale tentokrát se vyplatí zvolnit a naslouchat i druhé straně. Pokud jste zaneprázdněni prací, otevřeně to sdělte partnerovi nebo rodině, aby chápali, proč možná nemáte tolik času. Drobná nedorozumění lze překonat upřímným rozhovorem – nebojte se přiznat své pocity i případné obavy. Ke konci týdne se situace uklidní a budete moci společně strávit příjemné chvíle, například plánováním víkendové aktivity nebo odpočinkem u oblíbeného filmu.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama