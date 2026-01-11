Co přinese nový týden? Kozorozi doženou resty, Blíženci budou muset udržet nervy na uzdě

Nový lednový týden přináší návrat do běžného tempa po svátcích a s ním i potřebu znovu nastavit rovnováhu mezi prací, zdravím a osobním životem. Období od 12. do 18. ledna přeje spíše praktickému přístupu než velkým gestům – ukazuje, kde je potřeba zpomalit, kde naopak zabrat a co si zaslouží více pozornosti, než jsme mu v poslední době věnovali. Mnohá znamení budou řešit každodenní rozhodnutí, která se mohou zdát drobná, ale dlouhodobě mají velký vliv na psychickou pohodu i životní směr.
Lednové dny po svátcích přinášejí vystřízlivění, nové povinnosti i nutnost srovnat si priority. Týdenní horoskop od 12. do 18. ledna se zaměřuje na zdraví, kariéru i vztahy – věcně, realisticky a s důrazem na každodenní rozhodnutí, která mohou ovlivnit další vývoj. Podívejte se, na co si dát pozor a kde naopak můžete získat náskok.
Týdenní horoskopy se proto zaměřují na realistické situace, se kterými se může setkat každý z nás – od pracovních povinností přes vztahovou komunikaci až po péči o vlastní zdraví. Neslibují zázraky ani náhlé zvraty, ale nabízejí orientaci a jemné nasměrování, jak nadcházející dny využít co nejlépe. Každé znamení zde najde doporučení, jak se v tomto týdnu chovat k sobě i k ostatním s větší rozvahou a klidem.
Beran
Zdraví: Začátek ledna vás může zastihnout v plné síle a elánu. Můžete mít hodně energie a chuti se hýbat nebo zkoušet nové fitness aktivity. Dejte si však pozor na přecenění sil – vaše nadšení by vás mohlo svádět k přehánění, což by vedlo k únavě nebo drobným úrazům. Dbejte na pravidelný odpočinek, dostatek spánku a vyváženou stravu, abyste podpořili svou imunitu v chladném počasí. Ke konci týdne naslouchejte signálům těla – pokud se cítíte vyčerpaně, dopřejte si relaxaci, třeba formou teplé koupele nebo klidné procházky.
Kariéra: Během tohoto týdne se v práci můžete cítit motivovaně a připravení pustit se do nových úkolů. Vaše iniciativa a nadšení neuniknou pozornosti nadřízených, což by mohlo přinést uznání nebo dokonce nabídku zapojit se do důležitého projektu. Pozor však na impulzivní jednání – než učiníte zásadní rozhodnutí, promyslete důsledky a případně se poraďte s kolegy. Klíčem k úspěchu bude udržet si disciplínu a soustředění i po prvotním nadšení, abyste dotáhli vše do konce. Koncem týdne by se pracovní tempo mohlo zvolnit, což využijte k dohnání restů a plánování dalšího postupu.
Vztahy: Ve vztazích vás může tento týden provázet lehká netrpělivost. Máte tendenci chtít vše řešit okamžitě, ale tentokrát se vyplatí zvolnit a naslouchat i druhé straně. Pokud jste zaneprázdněni prací, otevřeně to sdělte partnerovi nebo rodině, aby chápali, proč možná nemáte tolik času. Drobná nedorozumění lze překonat upřímným rozhovorem – nebojte se přiznat své pocity i případné obavy. Ke konci týdne se situace uklidní a budete moci společně strávit příjemné chvíle, například plánováním víkendové aktivity nebo odpočinkem u oblíbeného filmu.
Býk
Zdraví: Máte rádi jistotu a pohodlí, což se odráží i na vašem přístupu ke zdraví. Tento týden byste mohli pocítit potřebu zpomalit a dopřát si více odpočinku, zejména pokud jste v předchozích dnech přehlíželi signály únavy. Snažte se dodržovat pravidelný režim – kvalitní spánek a vyvážená strava vám prospějí. Dejte si pozor na přejídání nebo mlsání ze stresu; raději nahraďte nezdravé pochoutky něčím výživným. Také je vhodný čas zařadit do svého dne lehké cvičení či procházku na čerstvém vzduchu, které pomohou zlepšit náladu i kondici.
Kariéra: Jste pracovití a vytrvalí, což tento týden v práci jen potvrdíte. V zaměstnání se situace ponese v duchu stability – nečekají vás sice dramatické změny, ale klidné tempo vám vyhovuje. Můžete se soustředit na dokončení rozdělaných úkolů a postupovat krok za krokem. Dejte si však pozor na tvrdohlavost: pokud narazíte na odlišný názor kolegy či šéfa, zkuste nejprve porozumět jejich pohledu, než se zatvrdíte na svém. Konec týdne je vhodný k malé rekapitulaci vašich pracovních cílů; možná přijdete na způsob, jak efektivněji dosáhnout toho, co jste si předsevzali.
Vztahy: Ve vztazích oceníte tento týden harmonii a klid. S partnerem nebo rodinou se budete cítit nejlépe v prostředí, které je vám důvěrně známé a pohodlné. Využijte večery ke společným činnostem – uvařte si dobrou večeři, podívejte se na film nebo si jen povídejte o tom, co vás těší a trápí. Pokud nastane nějaký spor, snažte se ustoupit ze své tvrdohlavosti a najít kompromis; uvidíte, že drobný ústupek může přinést velkou úlevu všem zúčastněným. Koncem týdne můžete pocítit ještě větší sblížení s blízkými, možná díky malé pozornosti nebo gestu, kterým dáte najevo, jak vám na nich záleží.
Blíženci
Zdraví: Začátek týdne by pro vás mohl být trochu hektický, protože vaše mysl bude pracovat na plné obrátky. Blíženci mívají sklon rozptylovat se a dělat více věcí najednou, což může vést k pocitu mentálního přetížení. Zkuste si proto stanovit priority a věnovat se úkolům jeden po druhém, abyste předešli stresu. Po fyzické stránce nezapomínejte na pohyb – i krátká procházka během dne vám pomůže vyčistit hlavu. Důležitý bude také kvalitní spánek; uložte elektroniku stranou alespoň hodinu před spaním, ať si mozek skutečně odpočine.
Kariéra: V pracovním prostředí budete v tomto týdnu hodně komunikovat. Může se objevit několik meetingů, e-mailů či telefonátů, které prověří vaši schopnost jasně se vyjádřit. Dejte si pozor na unáhlené reakce nebo dvojznačné formulace – raději si zprávu či odpověď dvakrát přečtěte, než ji odešlete. Také se nenechte zahltit příliš mnoha úkoly najednou; i když máte pocit, že zvládnete vše, realistické plánování vám ušetří pozdější stres. Koncem týdne by se mohla naskytnout příležitost naučit se v práci něco nového nebo získat informaci, která vám v budoucnu pomůže; buďte proto vnímaví a otevření novým poznatkům.
Vztahy: Vaše společenská povaha bude v oblasti vztahů zářit. Tento týden možná strávíte více času hovory s přáteli nebo rodinou – ať už osobně, nebo po telefonu. Užíváte si výměnu nápadů a novinek, ale nezapomínejte také naslouchat; druzí ocení váš opravdový zájem. Pokud jste ve vztahu, zkuste partnerovi navrhnout společnou aktivitu, která podnítí vaši zvídavost – třeba návštěvu zajímavého místa nebo společenskou hru. Ke konci týdne může dojít k drobnému nedorozumění, možná kvůli nějaké nejasné poznámce; vyjasněte si to hned a předejdete tak zbytečnému napětí.
Rak
Zdraví: Raci by v první polovině týdne měli věnovat pozornost zejména svému vnitřnímu klidu. Vaše emoční rozpoložení totiž úzce souvisí s fyzickou pohodou. Pokud se cítíte pod tlakem nebo náladově, udělejte si čas na techniky zklidnění – může to být meditace, hluboké dýchání nebo jen klidné posezení s oblíbenou knihou. Nezapomínejte ani na pravidelnou stravu; vyhněte se přejídání sladkostmi ve snaze zlepšit náladu. Ke konci týdne by se vaše energie měla stabilizovat, zejména pokud dodržíte zdravý rytmus spánku a odpočinku.
Kariéra: V pracovním prostředí se tento týden snažte udržet odstup a nadhled. Mohlo by se stát, že některé situace nebo poznámky kolegů budete vnímat citlivěji než obvykle. Pamatujte, že ne všechno je myšleno osobně, a zkuste si věci nebrat příliš k srdci. Místo toho se soustřeďte na své úkoly – vaše pečlivost a intuice vám mohou pomoci najít řešení i tam, kde ostatní tápou. Pokud se cítíte zavaleni prací, nebojte se požádat o pomoc nebo si rozvrhnout úkoly podle priorit. Koncem týdne se situace uklidní a vy budete mít příležitost zhodnotit, co se vám podařilo zvládnout.
Vztahy: Rodinné a partnerské vztahy pro vás hodně znamenají a tento týden to pocítíte dvojnásob. Můžete pocítit silnou potřebu trávit více času s nejbližšími a pečovat o ně, což je skvělé – jen si dejte pozor, abyste přitom nezapomínali také na sebe. Pokud prožijete emočně náročný den, svěřte se partnerovi nebo blízkému příteli, uleví se vám. Menší konflikty doma řešte s chladnou hlavou; někdy stačí nechat emoce opadnout a problém se vyřeší téměř sám. Víkend nabízí ideální šanci posílit rodinné pouto, třeba společným vařením, návštěvou příbuzných nebo společenskou hrou u vás doma.
Lev
Zdraví: Lvi obvykle oplývají velkou energií a vitalitou a nejinak tomu bude i tento týden. Pravděpodobně se budete cítit silní a aktivní, což je výborné pro zahájení nového cvičebního režimu nebo sportovní aktivity. Dejte si ale pozor na přemíru sebevědomí – pokud jste se delší dobu aktivně nehýbali, nepřeceňujte své síly a začněte pozvolna, aby nedošlo k přetížení nebo zranění. Také dbejte na své srdce a záda: lehký strečink před sportem a vyvážená strava mohou předejít potížím. Ke konci týdne si dopřejte chvíli klidu pro regeneraci, i když máte pocit, že všechno zvládnete levou zadní.
Kariéra: V práci se můžete dočkat zaslouženého uznání. Vaše předchozí úsilí nebo nápad by mohl konečně přinést ovoce a vy budete středem pozornosti. To vám samozřejmě lichotí, ale dejte si pozor, abyste nepůsobili povýšeně vůči kolegům. Naopak využijte příležitosti a podělte se o úspěch s týmem – třeba pochvalte spolupracovníky za jejich podíl. Pokud se objeví výzva vést projekt nebo prezentaci, neváhejte ukázat své schopnosti, ale zachovejte profesionalitu a pokoru. Konec týdne může přinést trochu volnější tempo, ideální pro promyšlení dalších kariérních kroků bez shonu.
Vztahy: Ve vztazích budete vyzařovat charisma a sebejistotu, což si okolí jistě povšimne. Partner či přátelé ocení vaši srdečnost a velkorysost, zejména pokud jim věnujete opravdovou pozornost. Snažte se však neupoutávat pozornost jen na sebe – dejte prostor i ostatním, aby se mohli projevit. Pokud jste měli s blízkými v poslední době nějaké neshody, tento týden je vhodný k jejich urovnání: otevřeně přiznejte, kde jste mohli reagovat přehnaně, a dejte najevo, že si druhých vážíte. Během víkendu možná spontánně zorganizujete setkání nebo oslavu; bude to skvělá příležitost užít si zábavu a upevnit přátelské či rodinné vazby.
Panna
Zdraví: Začátek týdne pro vás může být trochu náročný, protože Panny mají sklon brát si povinnosti a starosti k srdci. Možná pocítíte zvýšené napětí nebo úzkost z toho, co vše je potřeba zvládnout. Zkuste tomu čelit tím, že si v denním rozvrhu vyhradíte chvilky pro sebe – i krátká pauza na protáhnutí nebo šálek bylinkového čaje může udělat zázraky. Pozor na zažívání: stres by vám mohl způsobit trávicí potíže, proto volte lehčí jídla a jezte v klidu. Nezapomínejte také na spánek; dostatečný odpočinek vám pomůže obnovit síly a zklidnit mysl.
Kariéra: V práci se tento týden projeví vaše organizační schopnosti. Pravděpodobně budete řešit více úkolů najednou, ale díky své systematičnosti máte dobrou šanci vše zvládnout. Dejte si však pozor na přílišnou kritičnost – jak vůči sobě, tak vůči kolegům. Někdy není všechno perfektní a je to v pořádku; důležité je, aby byly úkoly splněné a vy jste se zbytečně nestresovali detaily. Pokud vám někdo nabídne pomoc, přijměte ji, nemusíte mít vše pouze pod svou kontrolou. Konec týdne může přinést pocit uspokojení z odvedené práce a možná i drobnou pochvalu od nadřízeného či klienta.
Vztahy: Ve vztazích se snažte uvolnit a nepřemýšlet nad vším tolik analyticky. Blízcí ocení, když jim projevíte náklonnost spíše činy než kritickými radami. Pokud máte partnera, zkuste se tento týden zaměřit na drobná milá gesta – může to být uvařená večeře, pomoc s něčím, co potřebuje, nebo upřímná pochvala. V komunikaci buďte trpěliví; ne každý vidí věci stejnou optikou jako vy, a to je v pořádku. Ke konci týdne možná pocítíte větší klid ve vztazích, obzvlášť pokud dokážete přijmout nedokonalosti druhých i sebe s nadhledem.
Váhy
Zdraví: Váhy potřebují ve svém životě rovnováhu a týká se to i zdraví. V první polovině týdne si hlídejte, aby byl váš režim vyvážený: střídání práce a odpočinku, zdravé jídlo i drobné radosti. Pokud trávíte hodně času sezením, dopřejte si občas protáhnutí nebo procházku, aby vaše tělo netrpělo jednostrannou zátěží. Mohly by se objevit menší bolesti zad nebo krční páteře z napětí, takže zkuste lehké cvičení nebo relaxační techniky na uvolnění. Koncem týdne už byste se měli cítit lépe a vyrovnaněji, zejména pokud nezanedbáte pitný režim a spánek.
Kariéra: V pracovním prostředí se tento týden můžete ocitnout v roli prostředníka nebo diplomata. Možná budete muset pomoci urovnat neshody mezi kolegy nebo vyvážit různorodé požadavky šéfa a týmu. Pro vás jako Váhu to není nic nového – umíte naslouchat oběma stranám a hledat kompromis. Dejte si ale pozor, abyste neztratili sami sebe při snaze vyhovět všem; někdy musíte jasně stanovit hranice, co je a není možné. Pokud stojíte před důležitým rozhodnutím, zvažte pečlivě pro a proti, ale přehnaně dlouho neváhejte. Konec týdne vám může přinést pocit úlevy poté, co se věci v práci dají do pořádku a vy budete mít prostor se na chvíli zastavit.
Vztahy: V osobních vztazích se zaměříte na harmonii. Partner nebo blízcí možná ocení, že se snažíte o spravedlivé rozdělení času a pozornosti mezi práci, rodinu a přátele. Pokud jste v minulých dnech někoho neúmyslně zanedbali, nyní je šance to napravit – otevřeně si promluvte a třeba naplánujte společnou aktivitu. Pokud jste nezadaní, mohli byste potkat někoho zajímavého, možná při nějaké kulturní akci nebo v kruhu přátel. Na konci týdne pocítíte ve vztazích větší klid a možná i romantickou náladu; ideální čas užít si večeři při svíčkách nebo jiný hezký zážitek s milovanou osobou.
Štír
Zdraví: Dávejte si tento týden pozor na extrémy – Štíři mají tendenci střídat období intenzivní aktivity s následným vyčerpáním. Snažte se rozložit síly rovnoměrně; i když se do něčeho pustíte s vervou, nezapomínejte na přestávky a regeneraci. Pamatujte, že psychika a tělo jsou propojené – pokud vás něco trápí, může se to projevit i fyzicky. Zvažte proto zařadit relaxační techniky, jako je meditace nebo cvičení jógy, abyste uvolnili nahromaděný stres a cítili se ke konci týdne vyrovnanější.
Kariéra: V práci se tento týden pravděpodobně objeví situace, která otestuje vaši schopnost jít do hloubky. Možná dostanete za úkol vyřešit složitý problém nebo se ponořit do analýzy dat. Dejte si však pozor na přílišnou uzavřenost; pokud pracujete na projektu v týmu, sdílejte průběžně své poznatky s ostatními, ať jsou všichni v obraze. Také se vyhněte zbytečným konfliktům nebo mocenským bojům, i kdyby vás někdo provokoval. Konec týdne by mohl přinést pocit úspěchu, zejména pokud dotáhnete důležitý úkol do konce.
Vztahy: Ve vztazích můžete tento týden prožívat silné emoce; možná vyplavou na povrch pocity, o kterých jste dosud mlčeli – ať už žárlivost, nebo naopak hluboká náklonnost. Je důležité komunikovat otevřeně, ale klidně; partner či blízcí ocení, pokud se s nimi podělíte o to, co prožíváte, místo abyste to drželi v sobě. Důvěra je pro vás klíčová, takže pokud vás něco trápí, vyjasněte si situaci dřív, než si vytvoříte vlastní negativní scénáře v hlavě. Pokud jste nezadaní, může vás překvapit náhlý intenzivní zájem o někoho nového; dejte tomu čas a poznejte dotyčného člověka postupně, nemusíte hned odhalit všechna svá tajemství. Víkend vám přinese určitou úlevu a možnost upevnit vztahy upřímnými rozhovory nebo společně stráveným časem v klidném prostředí.
Střelec
Zdraví: Střelci jsou od přírody aktivní a optimističtí, což se projeví i na vašem zdraví tento týden. Chuť hýbat se a být venku bude silná – pokud počasí dovolí, vyrazte si třeba zaběhat nebo na delší procházku, abyste uspokojili svou potřebu pohybu. Dejte si však pozor na přehnanou zbrklost; nadšení pro sport je skvělé, ale důležité je i správné rozcvičení a nepřepínat síly, abyste předešli úrazu. Po svátečním období možná cítíte potřebu trochu odlehčit jídelníček, což vašemu tělu prospěje. Nezapomeňte také na dostatek tekutin – i v chladnějším počasí je hydratace důležitá pro vaši energii a pohodu.
Kariéra: V práci vás může popadnout touha po změně nebo novém projektu. Rutina vám nesvědčí, a tak uvítáte jakoukoli příležitost, jak do pracovních povinností vnést něco nového. Možná přijdete s originálním nápadem nebo se přihlásíte na školení, které rozšíří vaše obzory. Dejte ale pozor, abyste kvůli nadšení z novinek nezanedbávali současné úkoly – nejdříve splňte stávající povinnosti, a pak se teprve vrhněte do dalších plánů. Také si hlídejte, abyste neslíbili víc, než můžete reálně zvládnout. Ke konci týdne byste mohli zaznamenat první výsledky svého snažení, které vás potěší a dodají další motivaci.
Vztahy: Ve vztazích oceníte volnost a zábavu. Pokud máte partnera, zkuste společně vymyslet aktivitu, která vám oběma přinese radost – může to být výlet do přírody nebo společné učení se něčemu novému. Důležité je, abyste sdíleli nadšení a smích. Střelci jsou upřímní, někdy až příliš; dejte si pozor, abyste v otevřenosti partnerovi nebo přátelům neřekli něco, co by je mohlo zbytečně ranit. Řekněte, co cítíte, ale citlivě volte slova. Pokud jste nezadaní, je možné, že při svých aktivitách nebo cestách narazíte na zajímavou osobnost; neváhejte se seznámit – může z toho vzejít něco víc. Víkend bude ideální pro setkání s přáteli, kde se uvolníte a načerpáte dobrou náladu.
Kozoroh
Zdraví: Kozorozi jsou pověstní svou výdrží, ale také sklonem přetěžovat se prací. V prvních dnech týdne můžete pocítit zvýšenou únavu nebo ztuhlost svalů, zvláště pokud jste poslední dobou seděli dlouho u počítače a zanedbávali pohyb. Doporučuje se proto zařadit do programu lehké protažení či krátké přestávky na procházku během dne, abyste ulevili tělu. Dbejte také na životosprávu: pravidelná a výživná jídla vám dodají energii, kterou potřebujete, a nezapomínejte ani na pitný režim. Ke konci týdne si zkuste naplánovat čas jen pro sebe – ať už to bude relaxační večer s knihou, nebo delší spánek, vaše tělo i mysl to ocení.
Kariéra: Pracovní oblast je pro vás nyní středobodem pozornosti. Tento týden budete pravděpodobně řešit důležité úkoly či projekty a vaše zodpovědnost vynikne. Kolegové i nadřízení se na vás spoléhají, což je pocta, ale zároveň také tlak. Snažte se udržet realistické tempo a nebrat si na sebe víc povinností, než je nutné. Pokud se objeví příležitost delegovat úkol nebo požádat o prodloužení termínu, neváhejte ji využít – není to selhání, naopak to ukáže vaši schopnost rozumně si rozvrhnout síly. Konec týdne by mohl přinést pocit zadostiučinění a možná i malé uznání za vaši tvrdou práci, ale hlavně byste měli získat prostor na oddech.
Vztahy: Ve vztazích máte tendenci odsouvat osobní život na druhou kolej kvůli práci. Tento týden si uvědomte, že blízcí potřebují vaši pozornost stejně jako vaše projekty. Zkuste si aktivně vyhradit čas na rodinu nebo partnera – třeba společnou večeři, při níž odložíte pracovní starosti stranou. Ukažte svým blízkým, že vám na nich záleží i drobnými gesty – zavolejte jim během dne nebo pošlete milou zprávu. Pokud jste single, možná jste tak soustředění na kariéru, že přehlížíte náznaky zájmu kolem sebe; zkuste se trochu otevřít novým setkáním, třeba přes společné známé nebo koníčky. O víkendu se naskytne příležitost strávit čas s rodinou či přáteli – využijte ji a načerpejte z těchto setkání pozitivní energii.
Vodnář
Zdraví: Vodnáři bývají plní nápadů a někdy zapomínají na odpočinek. V tomto týdnu můžete cítit příval mentální energie – hlava vám pojede na plné obrátky s novými plány. Abyste předešli přetížení, udělejte si občas mentální pauzu: krátká meditace, procházka venku nebo prosté zavření očí na pár minut vám pomůže zachovat svěžest. Po fyzické stránce dbejte na to, abyste se pravidelně hýbali, zejména pokud celý den sedíte; vaše tělo ocení každý pohyb. Dávejte si také pozor na kotníky – při sportu se předem dobře rozcvičte, ať předejdete podvrtnutí.
Kariéra: V práci můžete přijít s originálním řešením nebo nápadem, který ostatní zpočátku nepochopí nebo je přímo překvapí. Nenechte se proto odradit, pokud narazíte na konzervativnější přístup kolegů či šéfa; místo toho trpělivě vysvětlete výhody svého nápadu a ukažte, že máte promyšlené detaily. Pracujte v týmu otevřeně – sdílejte informace a naslouchejte i názorům druhých, přestože se liší od vašich. Dejte si také pozor, ať kvůli zápalu do nového projektu nezanedbáte běžné povinnosti. K závěru týdne už byste měli mít jasnější představu, jak svůj nápad zrealizovat v praxi.
Vztahy: V osobním životě budete společensky naladění. Rádi teď budete trávit čas s přáteli – ať už při živých debatách nebo na společných akcích. Dejte si však pozor, abyste neutíkali k sociálním kontaktům na úkor hlubšího spojení s partnerem či rodinou. Pokud máte partnera, věnujte mu plnou pozornost alespoň po část dne – odložte telefon, naslouchejte a zkuste s ním sdílet i své vlastní myšlenky a pocity. Nezadaní Vodnáři by tento týden mohli poznat někoho zajímavého přes přátele nebo koníčky; buďte sami sebou a dejte šanci novému seznámení. O víkendu vás potěší setkání s lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy, což vám dodá inspiraci a dobrou náladu.
Ryby
Zdraví: Ryby jsou citlivé a jejich psychická pohoda úzce souvisí s fyzickým zdravím. Na začátku týdne se můžete cítit trochu unaveně nebo zasněně, jako byste se po svátcích ještě úplně neprobudili do pracovního tempa. Dopřejte si proto dostatek spánku a nechte svému tělu čas se aklimatizovat. Lehké procházky nebo jemné protahovací cvičení vám pomohou rozhýbat se a zároveň uklidnit mysl. Dejte si pozor na nachlazení – v chladném lednovém počasí se teple oblékejte a případně posilujte imunitu vitamíny. Také hlídejte, abyste ve stresu neutíkali k nezdravým návykům (například přejídání sladkým nebo příliš času u obrazovek); místo toho zkuste relaxaci u hudby nebo krátkou meditaci.
Kariéra: V práci se tento týden snažte držet pevného plánu. Může být lákavé odkládat méně příjemné úkoly a snít o něčem zajímavějším, ale budete produktivnější, když si stanovíte jasné priority. Vaše kreativita je vaší silnou stránkou – pokud máte prostor, využijte ji k navržení nového postupu nebo nápadu, který by mohl vylepšit pracovní proces. Pokud však pocítíte, že jste zavaleni povinnostmi, neváhejte požádat kolegu o radu nebo pomoc; většinou rádi vyhoví, když vidí vaši snahu. Ke konci týdne by se mohla objevit pochvala za dobře odvedenou práci nebo úleva, že jste zvládli vše, co bylo třeba, což vám dodá sebedůvěru do dalších dní.
Vztahy: Ve vztazích pro vás bude důležitá empatie, ale dejte pozor, abyste se zcela nerozdali na úkor svých vlastních potřeb. Rybí povaha je pečující a často dáváte přednost druhým, což vaši blízcí milují. Tento týden se však ujistěte, že komunikace je obousměrná – máte také právo vyjádřit, co potřebujete a co vás trápí. Partner nebo rodina to ocení, protože jim umožníte lépe vás podpořit. Jestliže jste nezadaní, mohla by vás potkat příjemná náhoda: třeba pozvání na setkání, kde potkáte někoho, s kým si hned porozumíte. Zůstaňte otevření, ale zároveň realisté; nepodléhejte hned idealizacím. Víkend je jako stvořený pro odpočinek v klidném prostředí – ať už s blízkými, nebo s dobrou knihou – což vám pomůže načerpat emoční pohodu.